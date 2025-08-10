#АЭС в Казахстане
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
539.49
627.7
6.75
Общество

Алматы в ожидании праздника: маскоты и уличные артисты дарят улыбки перед концертом Дженнифер Лопес

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2025 15:25 Фото: акимат Алматы
За несколько часов до концерта у Центрального стадиона Алматы уже царит особое, теплое оживление. Гостей встречают дружелюбные снежные барсы – символ города. Они обнимают, фотографируются и заряжают всех радостным настроением, сообщает Zakon.kz.

Рядом работают другие маскоты, а уличные артисты жонглируют, шутят и играют музыку, превращая площадь перед стадионом в яркое, живое пространство, где каждый может почувствовать себя частью большого праздника.

Фото: акимат Алматы

У входов на стадион слышен смех, играет уличная музыка, а зрители, приехавшие из разных городов и даже стран, общаются и знакомятся. Многие делают фото на память, кто-то танцует под импровизированные номера артистов, а дети с восторгом бегут к маскотам, чтобы обняться и получить заряд позитива. Все вокруг наполнено светом, движением и предвкушением большого события.

Фото: акимат Алматы

Концерт Дженнифер Лопес в Алматы – часть мирового тура Up All Night и добавлен по просьбам фанатов из Казахстана. В Алматы уже съехались гости из десятков стран мира – от США и Германии до ОАЭ и стран СНГ. Шоу обещает стать культурной вехой, усилив статус Алматы как нового центра притяжения мировой музыкальной индустрии.

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Сегодня на Центральном стадионе соберутся более 20 000 зрителей, не считая онлайн-аудитории и прямых включений. Уже сейчас ясно: этот вечер запомнится надолго – задолго до первого аккорда.

Андрей Дюсупов
