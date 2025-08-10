Масштабный фуд-корт накормит фанатов на концерте Дженнифер Лопес в Алматы
В числе участников будут Black Star Burger, Hot Point, Ас болсын, Chips Pips, Теплица, Hot dog time и другие точки питания, которые обеспечат гостей концерта качественной и разнообразной едой с 14:00 до полуночи.
Посетители смогут попробовать фирменные бургеры, хот-доги, лимонады и другие блюда от различных участников фуд-корта. Полный ассортимент будет включать разнообразные напитки и легкие закуски в формате street food.
"Мы подготовили отличное питание для фанатов J.Lo. Мобильные точки питания расположены максимально удобно для посетителей и полностью готовы к массовому обслуживанию такого масштабного мероприятия", – отмечает представитель организаторов.
Фуд-корт откроется в 14:00 и будет работать до 00:00, что позволит зрителям комфортно провести время на территории Центрального стадиона как до начала шоу, так и после его завершения.
Организаторы продумали логистику, увеличили запасы продуктов и задействовали дополнительный персонал специально для этого события.
Все фуд-траки полностью подготовлены к обслуживанию зрителей – такого масштаба фуд-корт впервые организуется на музыкальном мероприятии в Алматы. Посетители смогут насладиться качественным питанием, не покидая территорию стадиона и не пропуская ни минуты грандиозного шоу.
Концерт Дженнифер Лопес состоится 10 августа 2025 года на Центральном стадионе Алматы. Начало – в 20:00.