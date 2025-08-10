Масштабный фуд-корт накормит фанатов на концерте Дженнифер Лопес в Алматы

На концерте мировой звезды Дженнифер Лопес в Алматы откроется масштабный фуд-корт, готовый обслужить зрителей, сообщает Zakon.kz.

В числе участников будут Black Star Burger, Hot Point, Ас болсын, Chips Pips, Теплица, Hot dog time и другие точки питания, которые обеспечат гостей концерта качественной и разнообразной едой с 14:00 до полуночи.

Посетители смогут попробовать фирменные бургеры, хот-доги, лимонады и другие блюда от различных участников фуд-корта. Полный ассортимент будет включать разнообразные напитки и легкие закуски в формате street food.

"Мы подготовили отличное питание для фанатов J.Lo. Мобильные точки питания расположены максимально удобно для посетителей и полностью готовы к массовому обслуживанию такого масштабного мероприятия", – отмечает представитель организаторов.

Фуд-корт откроется в 14:00 и будет работать до 00:00, что позволит зрителям комфортно провести время на территории Центрального стадиона как до начала шоу, так и после его завершения.

Организаторы продумали логистику, увеличили запасы продуктов и задействовали дополнительный персонал специально для этого события.

Все фуд-траки полностью подготовлены к обслуживанию зрителей – такого масштаба фуд-корт впервые организуется на музыкальном мероприятии в Алматы. Посетители смогут насладиться качественным питанием, не покидая территорию стадиона и не пропуская ни минуты грандиозного шоу.