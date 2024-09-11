Кайрат Нуртас опубликовал тревожное видео

Популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас 11 сентября вызвал беспокойство у поклонников, разместив тревожное видео в stories своего Instagram-аккаунта, сообщает Zakon.kz.

На кадрах артист лежит под капельницей, а на фоне его сын режет мясо, чтобы покормить отца.

"Душа моя! Папу вот так кормит, когда он заболел", – говорит на видео слабым голосом Кайрат Нуртас.





При этом он не сообщает подробностей о своем состоянии.

Ранее Кайрат Нуртас поделился редкими кадрами с женой Жулдыз Абдукаримовой и двумя сыновьями.