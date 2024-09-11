Кайрат Нуртас опубликовал тревожное видео
Фото: Instagram/kair_n
Популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас 11 сентября вызвал беспокойство у поклонников, разместив тревожное видео в stories своего Instagram-аккаунта, сообщает Zakon.kz.
На кадрах артист лежит под капельницей, а на фоне его сын режет мясо, чтобы покормить отца.
"Душа моя! Папу вот так кормит, когда он заболел", – говорит на видео слабым голосом Кайрат Нуртас.
При этом он не сообщает подробностей о своем состоянии.
Ранее Кайрат Нуртас поделился редкими кадрами с женой Жулдыз Абдукаримовой и двумя сыновьями.
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