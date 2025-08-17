Али Окапов сделал необычный подарок Мади Рымбаеву

Сын народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой Али Окапов сделал практичный подарок своему младшему брату Мади Рымбаеву, сообщает Zakon.kz.

Мади Рымбаев сделал публикацию в Instagram-Stories. Он сфотографировал свою руку, на которую надеты умные часы Apple Watch: черные с черным ремешком.

Фото: Instagram/aliokapov

"Внезапный подарок от Али Окапова", – подписал певец изображение.

Он тепло поблагодарил брата.

