Культура и шоу-бизнес

Али Окапов сделал необычный подарок Мади Рымбаеву

Сыновья Розы Рымбаевой, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 03:59 Фото: Instagram/aliokapov
Сын народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой Али Окапов сделал практичный подарок своему младшему брату Мади Рымбаеву, сообщает Zakon.kz.

Мади Рымбаев сделал публикацию в Instagram-Stories. Он сфотографировал свою руку, на которую надеты умные часы Apple Watch: черные с черным ремешком.

Фото: Instagram/aliokapov

"Внезапный подарок от Али Окапова", – подписал певец изображение.

Он тепло поблагодарил брата.

Ранее появилась информация о том, что мать Кайрата Нуртаса занялась производством шампуней.

Аксинья Титова
