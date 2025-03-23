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Мир

Певец Таркан поддержал протестующих в Турции

Таркан поддержал акции протеста в Турции, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2025 03:00 Фото: Facebook/tarkan
24 марта турецкий певец и автор-исполнитель Таркан выразил свою поддержку протестующим в стране, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Х, певец присоединился к требованиям протестующих и высказал свою солидарность с теми, кто выходит на улицы с мирными акциями протеста. В своем заявлении Таркан отметил важность гражданского протеста как способа выражения мнений и борьбы за демократические ценности. Он также подчеркнул, что такие акции являются важной частью развития общества, способствующего прогрессу и соблюдению прав всех граждан.

Певец добавил, что не может оставаться в стороне, когда люди борются за свои права и свободы.

"Отрадно видеть, что люди принимают демократию больше, чем когда-либо прежде, в результате всех видов несправедливости, незаконных судебных процессов и практики, не соответствующей правовым процедурам, которые существуют в Турции уже долгое время", – написал певец.

Таркан активно использует свою популярность для привлечения внимания к социальным проблемам Турции и мира. Его поддержка протестующих стала значимым жестом солидарности и вызвала широкий отклик в турецких и международных СМИ.

В этот же день мэра Стамбула Экрема Имамоглу арестовали по решению суда и доставили в тюрьму.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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