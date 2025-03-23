Певец Таркан поддержал протестующих в Турции

24 марта турецкий певец и автор-исполнитель Таркан выразил свою поддержку протестующим в стране, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Х, певец присоединился к требованиям протестующих и высказал свою солидарность с теми, кто выходит на улицы с мирными акциями протеста. В своем заявлении Таркан отметил важность гражданского протеста как способа выражения мнений и борьбы за демократические ценности. Он также подчеркнул, что такие акции являются важной частью развития общества, способствующего прогрессу и соблюдению прав всех граждан.

Певец добавил, что не может оставаться в стороне, когда люди борются за свои права и свободы.

Demokrasinin erdemlerine ve önemine inanan biri olarak, her zaman en temel özgürlük haklarımız için yükselttim sesimi. Yeri geldi kadınların, çocukların güvencesi, geleceği, yeri geldi doğa ve hayvan hakları için ama en çok da bağımsız, adil bir hukuk sistemi için yükselttim… — Tarkan (@tarkan) March 23, 2025

"Отрадно видеть, что люди принимают демократию больше, чем когда-либо прежде, в результате всех видов несправедливости, незаконных судебных процессов и практики, не соответствующей правовым процедурам, которые существуют в Турции уже долгое время", – написал певец.

Таркан активно использует свою популярность для привлечения внимания к социальным проблемам Турции и мира. Его поддержка протестующих стала значимым жестом солидарности и вызвала широкий отклик в турецких и международных СМИ.

В этот же день мэра Стамбула Экрема Имамоглу арестовали по решению суда и доставили в тюрьму.