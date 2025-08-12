65-летний Игорь Николаев обратился к третьей жене по особому случаю
65-летний композитор опубликовал архивное видео, где он с женой исполняют песню "Родные люди".
"С днем рождения, любимая! Спасибо за прекрасные мгновения счастья, понимание, поддержку! Я знаю, так все время будет, ведь мы с тобой родные люди!" – трогательно обратился Николаев к Проскуряковой.
А именинница в ответ написала: "Люблю".
К поздравлениям присоединились и подписчики Игоря Юрьевича, которые призвали артиста беречь супругу. Им также понравилась песня "Родные люди":
- "Вы – самые лучшие".
- "Игорь, берегите Юлю! Вам повезло с ней".
- "Родные! Вы действительно – родные, прекрасные".
- "С днем рождения вашу Юлию! Замечательная песня!"
- "Какая же светлая, прекрасная песня. Таких сейчас очень мало".
- "Игорь, всегда голос молодой и такой приятный. Единственный и неповторимый!"
- "Лучше вас эту песню никто не исполнит, прекрасно звучите вместе. С днем рождения!"
- "Будьте счастливы, родные люди, давно вас не видела. Юлечку с днем рождения и счастья бесконечного".
- "Как красиво сливаются ваши голоса тембрально и энергетически! Как одинаково вы чувствуете каждое слово! Вот уж точно родные люди!"
Позднее Юлия Проскурякова рассказала, что в свой день рождения находится на съемках, и поблагодарила всех за поздравления.
"Спасибо огромное за поздравления, дорогие друзья! Мне очень приятно! Всех целую!" – написала певица.
