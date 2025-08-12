65-летний Игорь Николаев обратился к третьей жене по особому случаю

Накануне, 11 августа 2025 года, в семье российского композитора, поэта и певца Игоря Николаева отметили важный праздник – день рождения супруги Юлии Проскуряковой. Певице исполнилось 43 года. В связи с этим народный артист РФ посвятил имениннице пост в Instagram, сообщает Zakon.kz.

65-летний композитор опубликовал архивное видео, где он с женой исполняют песню "Родные люди".

"С днем рождения, любимая! Спасибо за прекрасные мгновения счастья, понимание, поддержку! Я знаю, так все время будет, ведь мы с тобой родные люди!" – трогательно обратился Николаев к Проскуряковой.

А именинница в ответ написала: "Люблю".

К поздравлениям присоединились и подписчики Игоря Юрьевича, которые призвали артиста беречь супругу. Им также понравилась песня "Родные люди":

"Вы – самые лучшие".

"Игорь, берегите Юлю! Вам повезло с ней".

"Родные! Вы действительно – родные, прекрасные".

"С днем рождения вашу Юлию! Замечательная песня!"

"Какая же светлая, прекрасная песня. Таких сейчас очень мало".

"Игорь, всегда голос молодой и такой приятный. Единственный и неповторимый!"

"Лучше вас эту песню никто не исполнит, прекрасно звучите вместе. С днем рождения!"

"Будьте счастливы, родные люди, давно вас не видела. Юлечку с днем рождения и счастья бесконечного".

"Как красиво сливаются ваши голоса тембрально и энергетически! Как одинаково вы чувствуете каждое слово! Вот уж точно родные люди!"

Позднее Юлия Проскурякова рассказала, что в свой день рождения находится на съемках, и поблагодарила всех за поздравления.

"Спасибо огромное за поздравления, дорогие друзья! Мне очень приятно! Всех целую!" – написала певица.

Материал по теме Третья жена Игоря Николаева похвасталась успехами их 9-летней дочери

В июне 2025 года Юлия Проскурякова показала наряд, который выбрала на роскошную свадьбу Владимира Преснякова и Натальи Подольской, и нарвалась на комплименты.