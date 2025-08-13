"Скорая есть?": Сергей Лазарев не справился с фанатами на концерте

42-летний российский исполнитель Сергей Лазарев опубликовал небольшой отрывок со своего выступления. В кадре экс-участник поп-группы "Smash!!" испытывает весь спектр эмоций, пытаясь исполнить композицию "Даже если ты уйдешь", но армия поклонниц делает это за него, сообщает Zakon.kz.

Пока Лазарев прилагает усилия для исполнения, фанаты изо всех сил поют его песню. Хотя зрительницы и не попадают в ноты, но делают это с душой.

В какой-то момент певец обращается к залу с вопросом: "Скорая есть?"





"Тот случай когда, мне можно не петь. Потому что меня не слышно даже с усилителями звука в виде микрофона и огромных колонок. Спасибо моим поклонникам за такую самоотдачу. Обожаю", – написал Лазарев в подписи к видео.

Он может на удаленке работать. Они сами споют.

Хор имени Сергея Лазарев. Наорали на тебя твоей же песней.

Психолог сказал покричать в лесу, но они выбрали место лучше.

100% понимания, 0% осуждения.

Они терпели и не ходили в караоке 12 лет ради этого дня.

Какой спектр эмоций на лице. Я тоже подпевала с дивана.

Я, конечно, понимаю девчонок, не всем голос дан, но реакция Сергея – просто бесценна.

Когда оплата к психологу не прошла, и мы пошли поорать на Лазарева.

Как он вообще собрался и допел?

Это ли не самые преданные фанаты?

Народная хоровая.

Кровь из ушей. Мой любимый стиль исполнения!

Пришли поорать на артиста его песни.

Если я буду очень счастлива, я никому не скажу, но будут знаки.

Вы это заслужили! Эх, я бы тоже так "поорала" на вас, если была бы возможность.

Это по любви, – пишут пользователи после просмотра.

