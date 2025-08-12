"У нее казахский национальный браслет!": украшения Дженнифер Лопес обсуждает весь Казнет

Казахстанский продюсер компании "Астана Концерт" Малик Хасенов сегодня, 12 августа 2025 года, заявил, что марафон Дженнифер Лопес закончен. Но примечательным в его обращении стало видео с вручением ювелирного подарка поп-диве, сообщает Zakon.kz.

Хасенов уточняет, что несколько недель идут бурные обсуждения первого концертного тура мировой звезды в Казахстане.

"Двери в событийном туризме Казахстана официально открыты". Малик Хасенов

Далее как раз идет речь об украшениях.

"По окончании гастролей в Казахстане подарили Дженнифер Лопес казахский ювелирный набор, который любезно предоставила министр культуры и информации Аида Балаева". Малик Хасенов

Cтоит отметить, что исполнительница хита On the floor не положила подарок в дальний угол, а поделилась с аудиторией новыми снимками в Instagram, на которых как раз и позирует в национальных казахских украшениях.

Комментаторы сразу же обратили внимание на руки артистки.

Браслет очень красивый.

У нее казахский национальный браслет!

Как прекрасно смотрятся наши казахские украшения на руках!

Красотка, сломала шаблоны женщин СНГ о женщинах 40+.

Подскажите, откуда у вас браслеты?

Ребята, вы заметили у нее на руке наши казахские украшения?

Стоит отметить, что на шоу Лопес в Алматы 10 августа 2025 года пришли более 20 тысяч человек. Среди них – гости из более чем 35 стран и свыше восьми тысяч иностранных туристов.

Также мы уже рассказывали, что предпринимателю Динмухаммеду Сыздыкову удалось осуществить свою мечту и вручить камзол Лопес. Это произошло во время ее визита в Астану 1 августа 2025 года.