"У нее казахский национальный браслет!": украшения Дженнифер Лопес обсуждает весь Казнет
Хасенов уточняет, что несколько недель идут бурные обсуждения первого концертного тура мировой звезды в Казахстане.
"Двери в событийном туризме Казахстана официально открыты".Малик Хасенов
Далее как раз идет речь об украшениях.
"По окончании гастролей в Казахстане подарили Дженнифер Лопес казахский ювелирный набор, который любезно предоставила министр культуры и информации Аида Балаева".Малик Хасенов
Cтоит отметить, что исполнительница хита On the floor не положила подарок в дальний угол, а поделилась с аудиторией новыми снимками в Instagram, на которых как раз и позирует в национальных казахских украшениях.
Комментаторы сразу же обратили внимание на руки артистки.
- Браслет очень красивый.
- У нее казахский национальный браслет!
- Как прекрасно смотрятся наши казахские украшения на руках!
- Красотка, сломала шаблоны женщин СНГ о женщинах 40+.
- Подскажите, откуда у вас браслеты?
- Ребята, вы заметили у нее на руке наши казахские украшения?
Материал по теме
Стоит отметить, что на шоу Лопес в Алматы 10 августа 2025 года пришли более 20 тысяч человек. Среди них – гости из более чем 35 стран и свыше восьми тысяч иностранных туристов.
Также мы уже рассказывали, что предпринимателю Динмухаммеду Сыздыкову удалось осуществить свою мечту и вручить камзол Лопес. Это произошло во время ее визита в Астану 1 августа 2025 года.