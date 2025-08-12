#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Культура и шоу-бизнес

"У нее казахский национальный браслет!": украшения Дженнифер Лопес обсуждает весь Казнет

Дженнифер Лопес, подарок, украшения, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 19:44 Фото: Instagram/jlo
Казахстанский продюсер компании "Астана Концерт" Малик Хасенов сегодня, 12 августа 2025 года, заявил, что марафон Дженнифер Лопес закончен. Но примечательным в его обращении стало видео с вручением ювелирного подарка поп-диве, сообщает Zakon.kz.

Хасенов уточняет, что несколько недель идут бурные обсуждения первого концертного тура мировой звезды в Казахстане.

"Двери в событийном туризме Казахстана официально открыты".Малик Хасенов

Далее как раз идет речь об украшениях.

"По окончании гастролей в Казахстане подарили Дженнифер Лопес казахский ювелирный набор, который любезно предоставила министр культуры и информации Аида Балаева".Малик Хасенов

Cтоит отметить, что исполнительница хита On the floor не положила подарок в дальний угол, а поделилась с аудиторией новыми снимками в Instagram, на которых как раз и позирует в национальных казахских украшениях.

Комментаторы сразу же обратили внимание на руки артистки.

  • Браслет очень красивый.
  • У нее казахский национальный браслет!
  • Как прекрасно смотрятся наши казахские украшения на руках!
  • Красотка, сломала шаблоны женщин СНГ о женщинах 40+.
  • Подскажите, откуда у вас браслеты?
  • Ребята, вы заметили у нее на руке наши казахские украшения?

"Зачем мне Лопес?": Беркут сравнил жену с поп-дивой и вызвал бурную реакцию Казнета

Стоит отметить, что на шоу Лопес в Алматы 10 августа 2025 года пришли более 20 тысяч человек. Среди них – гости из более чем 35 стран и свыше восьми тысяч иностранных туристов.

Битва за VIP-зону: в Алматы фанаты Дженнифер Лопес не поделили места за 200 тысяч

Также мы уже рассказывали, что предпринимателю Динмухаммеду Сыздыкову удалось осуществить свою мечту и вручить камзол Лопес. Это произошло во время ее визита в Астану 1 августа 2025 года.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
