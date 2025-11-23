#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Сергей Лазарев восхитился голосом восходящей звезды из Казахстана Алекса Лима

Сергей Лазарев, шоу-бизнес, Алекс Лим, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 00:40 Фото: Instagram/lazarevsergey
Российский певец Сергей Лазарев высоко оценил выступление казахстанского исполнителя Алекса Лима во втором полуфинале седьмого сезона музыкального шоу "Ну-ка, все вместе!", сообщает Zakon.kz.

Об этом артист 23 ноября написал в своем Instagram.

По словам Лазарева, Лим исполнил песню "Отпусти" и "как всегда, всех заворожил своим тембром". Певец отметил честность и трогательность номера, добавив, что артист планирует выпустить композицию на цифровых платформах в ближайшее время.

Также Лазарев подчеркнул, что выступление Лима произвело сильное впечатление на судейскую панель шоу, где исполнителю удалось набрать высокий балл.

Ранее сообщалось, что композитор Игорь Крутой анонсировал выход новой совместной песни с победителем конкурса "Новая волна 2025", казахстанским певцом Александром Лимом.

Айсулу Омарова
Ошибка в тексте: