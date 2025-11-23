Сергей Лазарев восхитился голосом восходящей звезды из Казахстана Алекса Лима

Российский певец Сергей Лазарев высоко оценил выступление казахстанского исполнителя Алекса Лима во втором полуфинале седьмого сезона музыкального шоу "Ну-ка, все вместе!", сообщает Zakon.kz.

Об этом артист 23 ноября написал в своем Instagram.

По словам Лазарева, Лим исполнил песню "Отпусти" и "как всегда, всех заворожил своим тембром". Певец отметил честность и трогательность номера, добавив, что артист планирует выпустить композицию на цифровых платформах в ближайшее время.

Также Лазарев подчеркнул, что выступление Лима произвело сильное впечатление на судейскую панель шоу, где исполнителю удалось набрать высокий балл.

Ранее сообщалось, что композитор Игорь Крутой анонсировал выход новой совместной песни с победителем конкурса "Новая волна 2025", казахстанским певцом Александром Лимом.

