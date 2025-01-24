Сергей Лазарев возле бассейна в Чили всполошил фанатов
Фото: Instagram/lazarevsergey
41-летний российский исполнитель Сергей Лазарев запланировал за три недели посетить пять стран. Бывший участник поп-группы Smash!!. уже побывал в Бразилии, Аргентине, Чили. Следующие остановки в Боливии и Перу, сообщает Zakon.kz.
Телеведущий не забывает делиться кадрами с новых локаций и подробно рассказывает о красивых местах. К примеру, он заявил, что давно не испытывал такого восторга после того, как смог увидеть водопады Игуасу со стороны Бразилии.
Комментаторы активно просматривают и оставляют отзывы под постами кумира.
Но больший интерес вызвала серия его снимков, сделанных в бассейне одной из гостиниц в Чили.
"Оазис в пустыне Атакама в Чили… в некоторых частях этой пустыни осадков не было около 400 лет. Сегодня у меня есть полдня на высоте 2500 метров над уровнем моря, чтобы привыкнуть к высоте, так как завтра переезжаю в Боливию, где меня ждет высота до 5 тысяч метров", – рассказал Лазарев.
Подписчики сразу же отметили: "Отдых мечты". Женская половина его аудитории не перестает восхищаться и отвешивать комплименты.
- Сергей, вы как вино. С возрастом все вкуснее. Надеюсь, мой муж не увидит этот комментарий.
- Какой красивый молодой мужчина! Еще и певец великолепный! Ведущий замечательный!
- Аполлон.
- Ох, и навели вы шороху.
- Я ослепла от твоей красоты.
- Даже в пустыне нашел, где красиво сфотографироваться.
- Сережа ,так держать! Еще и такими фотками вообще весь женский пол всполошил. Ты бесподобен.
- Лучший, – пишут восторженные подписчицы.
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