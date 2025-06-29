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Культура и шоу-бизнес

Копия папы: Филипп Киркоров опубликовал редкое видео с сыном и поздравил его с 13-летием

Филипп Киркоров поздравил сына с днем рождения, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 00:31 Фото: Instagram/fkirkorov
Народный артист России Филипп Киркоров поздравил сына Мартина с 13-летием и опубликовал видеонарезку, как они вместе проводят свое свободное время. Отметим, что семейными кадрами с детьми артист делится довольно редко, сообщает Zakon.kz.

Ролик он опубликовал 29 июня в Instagram.


"С твоим 13-летием, сынок. Люблю тебя. С днем рождения", – подписал пост Киркоров.

Поклонники артиста присоединились к его поздравлениям:

– Мартин хороший, добрый парень! В дедушку Бедроса. Оставайся таким, будь счастлив, всех благ! В учебе и в жизни – благополучия!

– Мартин – копия папы! Красавчик! Расти умным и здоровым

– Самый светлый, добрый, умный ребенок. Пускай растет здоровый и счастливый! С днем рождения сына, пускай у него все получится

– С днем рождением, красавчика! Он классный! Великолепный сын! Прекрасного ему будущего! Он этого достоин!

– Хороший мальчуган, классный, очень красивый. С днем рождения! Пусть у тебя все будет получается, удачи!


Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров задумался о третьем ребенке.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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