Копия папы: Филипп Киркоров опубликовал редкое видео с сыном и поздравил его с 13-летием

Ролик он опубликовал 29 июня в Instagram.

Поклонники артиста присоединились к его поздравлениям:

– Мартин хороший, добрый парень! В дедушку Бедроса. Оставайся таким, будь счастлив, всех благ! В учебе и в жизни – благополучия!

– Мартин – копия папы! Красавчик! Расти умным и здоровым

– Самый светлый, добрый, умный ребенок. Пускай растет здоровый и счастливый! С днем рождения сына, пускай у него все получится

– С днем рождением, красавчика! Он классный! Великолепный сын! Прекрасного ему будущего! Он этого достоин!

– Хороший мальчуган, классный, очень красивый. С днем рождения! Пусть у тебя все будет получается, удачи!