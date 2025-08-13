Мать Кайрата Нуртаса получила трогательный сюрприз от сыновей

Популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас вместе с братом поздравили свою мать Гульзиру Айдарбекову с запуском ее первого брендового продукта, сообщает Zakon.kz.

Она опубликовала видео, на котором они вручают ей огромные букеты, оформленные в корзинах.

В подписи к ролику мать певца призналась, что долгие годы жила исключительно ради семьи, откладывая собственные мечты на потом. Теперь, по ее словам, настал момент заняться собой.

"До этого момента я жила только семьей, совершенно забыв о себе, – это известно всей стране. Сейчас, завершив все дела, я начала выпускать собственный брендовый продукт, и мне было особенно радостно, когда мои сыновья поддержали и поздравили меня", – написала она.

Женщина добавила, что поддержка ее львов придает силы двигаться дальше и покорять новые вершины.

В завершение она обратилась к подписчикам с пожеланием, чтобы их дети стали источником счастья и гордости.

