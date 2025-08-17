#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Мать Кайрата Нуртаса занялась производством шампуней

Шампуни от Гульзиры Айдарбековой, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2025 08:10 Фото: Instagram/gulziraaidarbekova
На днях мать и продюсер Кайрата Нуртаса Гульзира Айдарбекова представила собственную линию шампуней под брендом "ГульЗира", сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram женщина подчеркнула, что выпуск шампуней лимитирован. С ее слов, всего будет произведено только 5 тыс. флаконов.

"Это первый продукт, который я выпускаю за 20 лет. Этот шампунь станет "чудо-продуктом", который окажется только у 5 тыс. человек. Надеюсь на вашу поддержку", – обратилась она к своей аудитории.

По словам продюсера, это не просто косметическое средство. Ее шампунь отличается особым ароматом и символикой.

"Этот шампунь пахнет богатством, моей энергией, воплощением 20-летней мечты. Я подарила миру сына – Кайрата. И этот продукт – отражение высокого качества и ценности", – отметила Айдарбекова.

Подписчики продюсера без энтузиазма восприняли новость мамы звездного исполнителя.

"Лучше бы людям помогала, как человек в маске. Зачем нам ваш богатый шампунь?" – гневно отреагировали они в комментариях.

Других также задело сравнение шампуня с богатством.

"Так нагло подчеркнула, что пахнет богатством. А другие пахнут нищетой, что ли? Только из-за названия не хочется приобретать", – продолжили глумиться комментаторы над новым начинанием мамы Кайрата Нуртаса.

Ранее о своей страсти к парфюмерии рассказала дочь казахстанского продюсера Баян Алагузовой.

Фото Алия Абди
Алия Абди
