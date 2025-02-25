Детские фото Кайрата Нуртаса опубликовала его мама

Мама и по совместительству продюсер казахстанского певца Кайрата Нуртаса Гульзира Айдарбекова опубликовала его детские фотографии, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 25 февраля, артисту исполнилось 36 лет. В связи с чем его мать Гульзира Айдарбекова решила поделиться с подписчиками и поклонниками певца его детскими фотографиями. Она также рассказала историю рождения первенца, отметив, что уже в роддоме женщины отметили красивый голос будущего певца.

С утра 25 февраля артиста уже поздравили члены семьи.