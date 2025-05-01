Мама Тимати поставила точку в слухах о беременности его молодой девушки

Интриги вокруг возможной беременности Валентины Ивановой, избранницы рэпера Тимати, больше нет. Мама артиста Симона Юнусова подтвердила интересное положение его избранницы, сообщает Zakon.kz.

Так, мама Тимати опубликовала небольшое видео семейной поездки на Мальдивы. В кадр случайно (а может, и нет) попала 31-летняя модель Валентина с заметно округлившимся животиком.

Слухи о беременности появились в конце марта, но их опровергали. Однако Валентина на днях опубликовала видео, в котором сообщила, что ее тест на беременность дал положительный результат. Впрочем, некоторые подписчики решили, что это всего лишь шутка.

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Знаменитости встречаются около трех лет. Также известно, что у Тимати уже есть двое детей от предыдущих отношений: дочь Алиса от Алёны Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой.

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