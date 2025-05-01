Мама Тимати поставила точку в слухах о беременности его молодой девушки
Так, мама Тимати опубликовала небольшое видео семейной поездки на Мальдивы. В кадр случайно (а может, и нет) попала 31-летняя модель Валентина с заметно округлившимся животиком.
Слухи о беременности появились в конце марта, но их опровергали. Однако Валентина на днях опубликовала видео, в котором сообщила, что ее тест на беременность дал положительный результат. Впрочем, некоторые подписчики решили, что это всего лишь шутка.
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Знаменитости встречаются около трех лет. Также известно, что у Тимати уже есть двое детей от предыдущих отношений: дочь Алиса от Алёны Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой.
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