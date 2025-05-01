#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
512.34
582.07
6.31
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
512.34
582.07
6.31
Культура и шоу-бизнес

Мама Тимати поставила точку в слухах о беременности его молодой девушки

мама, Тимати с девушкой, беременность, соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2025 10:11 Фото: Instagram/halfbloodval
Интриги вокруг возможной беременности Валентины Ивановой, избранницы рэпера Тимати, больше нет. Мама артиста Симона Юнусова подтвердила интересное положение его избранницы, сообщает Zakon.kz.

Так, мама Тимати опубликовала небольшое видео семейной поездки на Мальдивы. В кадр случайно (а может, и нет) попала 31-летняя модель Валентина с заметно округлившимся животиком.

Слухи о беременности появились в конце марта, но их опровергали. Однако Валентина на днях опубликовала видео, в котором сообщила, что ее тест на беременность дал положительный результат. Впрочем, некоторые подписчики решили, что это всего лишь шутка.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2025 10:11
Шок и паника: реакция Тимати на новость о беременности его девушки

Знаменитости встречаются около трех лет. Также известно, что у Тимати уже есть двое детей от предыдущих отношений: дочь Алиса от Алёны Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой.

Ранее эстрадный композитор Игорь Крутой решил рассказать публике о том, как прошло одно из знаменательных событий в мире музыки. Все дело в том, что детский хор одного из крупнейших и старейших в России театров отмечал 100-летний юбилей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Произведения казахстанских фронтовых писателей выпустили в формате аудиокниг
Культура и шоу-бизнес
10:35, Сегодня
Произведения казахстанских фронтовых писателей выпустили в формате аудиокниг
Кэти Перри ответила на хейт после полета в космос и новых гастролей
Культура и шоу-бизнес
06:44, Сегодня
Кэти Перри ответила на хейт после полета в космос и новых гастролей
"Евровидение-2025" запрещает выносить на сцену флаги ЛГБТ
Культура и шоу-бизнес
02:44, 01 мая 2025
"Евровидение-2025" запрещает выносить на сцену флаги ЛГБТ
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: