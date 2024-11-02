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Мама Тимати прокомментировала возраст возлюбленной ее сына

Тимати, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 06:33 Фото: Instagram/stars.diary90
1 ноября Симона Юнусова ответила на вопросы подписчиков о возрасте Валентины Ивановой, сообщает Zakon.kz.

Женщина считает, что возлюбленная ее сына Валентина Иванова шутит о своем возрасте.

Тимати, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 06:33

Фото: Instagram/simona280

Сама новая возлюбленная Тимати утверждает, что ей 21 год. Однако внимательные фанаты изучили фото Валентины в соцсетях и обнаружили датированный 1996 годом снимок, где модели около четырех лет. Таким образом, по предположениям интернет-сыщиков, женщине сейчас за 30.

Из соцсетей всем давно известно, что Валя Иванова прошла проверку и пусть еще и не официально, но уже стала членом семьи строгой мамы Симоны.

Тимати, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 06:33

Фото: Instagram/interesnoe_o_zvezdah

Пара встречается уже три года и недавно Тимати заявил, что готов жениться.

"Я насладился, вдоволь погулял, мир посмотрел. Достаточно долго был в свободном статусе. Думаю, в текущий момент ментально я более чем готов к тому, чтобы сделать все правильно. Возможно, в самом ближайшем обозримом будущем", – рассказал Юнусов в шоу "Натальная карта".

А Филипп Киркоров показал редкие фото со свадьбы его родителей и раскрыл родовую фамилию.

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