Анастасия Волочкова решила помириться с близким человеком

Российская балерина Анастасия Волочкова сообщила, что в преддверии Дня матери решила примириться со своей мамой и подготовила для нее подарок, сообщает Zakon.kz.

Об этом она рассказала в интервью "Общественной службе новостей".

По словам артистки, отношения с матерью остаются напряженными. Волочкова отметила, что маме трудно угодить, а ее поведение она считает "довольно неправильным". Тем не менее балерина подчеркнула, что продолжает испытывать к ней теплые чувства и намерена поддерживать ее вниманием и подарками. На праздник она подготовила для матери большой букет роз и украшение.

"Я хочу ей вручить красивое украшение в знак примирения. Надеюсь, что мы сможем с мамой преодолеть эти темные времена и разлад между нами и продолжим вместе идти по жизни, не допуская тех ошибок, которые нас, наверное, где-то даже закалили", – сказала Волочкова.

При этом она призналась, что не ожидает встречи с особым воодушевлением, поскольку, по ее словам, мама способна омрачить любой праздник.

