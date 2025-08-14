#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Кайрат Нуртас объяснил, почему не смог присутствовать на гендер-пати вместе с женой

Семейное фото знаменитостей, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 07:59 Фото: Instagram/kair_n
13 августа казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова в тихом семейном кругу провела вечеринку, на которой выяснился пол их с Кайратом Нуртасом ребенка, сообщает Zakon.kz.

Звездного отца на важном семейном торжестве не было. Это вызвало многочисленные вопросы со стороны подписчиков его жены.

Казахстанский певец выложил пост, в котором изложил причину своего отсутствия на празднике. Он сделал это поэтично:

"По дороге на работу, а потом снова спать. Меня здесь нет. Гендерной вечеринки горят огни. Было весело, я видел это".

Выяснилось, что плотный график певца попросту не позволил ему стать частью семейного события. 

Чуть ранее мы писали о том, что Жулдыз Абдукаримова публично раскрыла пол будущего ребенка. 

Аксинья Титова
