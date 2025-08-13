#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
537.96
630.27
6.73
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
537.96
630.27
6.73
Культура и шоу-бизнес

Жулдыз Абдукаримова провела гендер-пати в кругу детей: Кайрат Нуртас не пришел

Жулдыз Абдукаримова, генде-пати, беременность, Кайрат Нуртас , фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2025 23:40 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова 13 августа в тихом семейном кругу провела вечеринку, на которой будущие родители узнают пол ребенка (гендер-пати), сообщает Zakon.kz.

На своей странице она выложила видео, на котором актриса и дети за столом в ресторане едят японский десерт "Моти". По цвету начинки они узнали пол ребенка, однако до конца не раскрывается – будет мальчик или девочка. Но, судя по бурной реакции дочерей Жулдыз, можно предположить, что будет девочка. 

"Я не хотела устраивать слишком шумное гендер-пати. Но, чтобы не расстраивать своих близких, мы пришли к общему решению провести его без лишнего шума", – написала актриса под постом.

Стоит отметить, что звездного супруга Кайрата Нуртаса на важном событии семьи не было. 

Подписчики в комментариях стали угадывать пол ребенка и задались вопросом, почему не было Кайрата Нуртаса: 

  • Может, это девочка, девочки довольны!
  • А где папа?
  • Кайрат 10 лет прятал Жулдыз, не показывая никому, а теперь очередь Жулдыз прятать Кайрата!

От комментария не удержалась и другая знаменитость – известная телеведущая и блогер Динара Сатжан. Она предположила, что будет девочка. 

А ранее стало известно, что мать Кайрата Нуртаса получила трогательный сюрприз от сыновей. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Казахстанец оправдался за букет, который свалился на голову Джей Ло на концерте в Алматы
Культура и шоу-бизнес
00:51, 14 августа 2025
Казахстанец оправдался за букет, который свалился на голову Джей Ло на концерте в Алматы
Мама Тимати отметила рождение внучки татуировкой
Культура и шоу-бизнес
22:05, 13 августа 2025
Мама Тимати отметила рождение внучки татуировкой
Мать Кайрата Нуртаса получила трогательный сюрприз от сыновей
Культура и шоу-бизнес
19:55, 13 августа 2025
Мать Кайрата Нуртаса получила трогательный сюрприз от сыновей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: