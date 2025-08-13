Жулдыз Абдукаримова провела гендер-пати в кругу детей: Кайрат Нуртас не пришел

Казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова 13 августа в тихом семейном кругу провела вечеринку, на которой будущие родители узнают пол ребенка (гендер-пати), сообщает Zakon.kz.

На своей странице она выложила видео, на котором актриса и дети за столом в ресторане едят японский десерт "Моти". По цвету начинки они узнали пол ребенка, однако до конца не раскрывается – будет мальчик или девочка. Но, судя по бурной реакции дочерей Жулдыз, можно предположить, что будет девочка.

"Я не хотела устраивать слишком шумное гендер-пати. Но, чтобы не расстраивать своих близких, мы пришли к общему решению провести его без лишнего шума", – написала актриса под постом.

Стоит отметить, что звездного супруга Кайрата Нуртаса на важном событии семьи не было.

Подписчики в комментариях стали угадывать пол ребенка и задались вопросом, почему не было Кайрата Нуртаса:

Может, это девочка, девочки довольны!

А где папа?

Кайрат 10 лет прятал Жулдыз, не показывая никому, а теперь очередь Жулдыз прятать Кайрата!

От комментария не удержалась и другая знаменитость – известная телеведущая и блогер Динара Сатжан. Она предположила, что будет девочка.

