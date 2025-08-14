Пост за 500 тыс. долларов: продолжение истории с вручением Дженнифер Лопес портрета на ковре

Появилось продолжение истории с портретом американской певицы Дженнифер Лопес, сделанном на ковре казахстанской художницей Асель Сабыржанкызы (Ассоль), сообщает Zakon.kz.

Девушка обещала опубликовать вторую часть с событиями того вечера, где как раз и становится понятно, дошло ли необычное полотно до звезды.

"Как вы поняли, мы передали картину ее команде, поскольку ей лично в руки передавать такие подарки нельзя. Картина большая и тяжелая..." – поделилась Ассоль.

На опубликованном видео видно, что сначала представителя организаторов с огромным свертком в руках никак не хотели пропускать на территорию лагеря, где разместилась команда Джей Ло, но потом все же это удалось.

А дальше Ассоль и ее мужа пригласили на фотосессию с Лопес.

"Я увидела J.Lo, пожала ей руку и сфотографировалась... ... Удивительная Дженнифер Лопес и мы с мужем".

Кроме того, художница напомнила о том, что певица в своем сторис опубликовала ее пост с картиной и назвала сумму, сколько вообще стоят такие публикации.

"А вы знали, что один сторис на ее странице стоит 500 тыс. долларов? Как щедро было с ее стороны опубликовать мою работу", – написала Асель Сабыржанкызы.

Распаковала ли Джей Ло картину, пока неизвестно. Возможно, у этой истории будет новое продолжение.

"Но распаковала и увидела ли она мой подарок вживую, пока что неизвестно… Думаю, после тура она приедет домой, отдохнет и когда начнет распаковывать подарки, обязательно заметит картину высотой 170 см", – заключила художница.

Портрет Дженнифер Лопес на ковре вызвал широкий резонанс в обществе. Творчество художницы оценила и сама поп-дива, сделав репост публикации казахстанской художницы в своем сторис.