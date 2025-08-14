Пост за 500 тыс. долларов: продолжение истории с вручением Дженнифер Лопес портрета на ковре
Девушка обещала опубликовать вторую часть с событиями того вечера, где как раз и становится понятно, дошло ли необычное полотно до звезды.
"Как вы поняли, мы передали картину ее команде, поскольку ей лично в руки передавать такие подарки нельзя. Картина большая и тяжелая..." – поделилась Ассоль.
На опубликованном видео видно, что сначала представителя организаторов с огромным свертком в руках никак не хотели пропускать на территорию лагеря, где разместилась команда Джей Ло, но потом все же это удалось.
А дальше Ассоль и ее мужа пригласили на фотосессию с Лопес.
"Я увидела J.Lo, пожала ей руку и сфотографировалась... ... Удивительная Дженнифер Лопес и мы с мужем".
Кроме того, художница напомнила о том, что певица в своем сторис опубликовала ее пост с картиной и назвала сумму, сколько вообще стоят такие публикации.
"А вы знали, что один сторис на ее странице стоит 500 тыс. долларов? Как щедро было с ее стороны опубликовать мою работу", – написала Асель Сабыржанкызы.
Распаковала ли Джей Ло картину, пока неизвестно. Возможно, у этой истории будет новое продолжение.
"Но распаковала и увидела ли она мой подарок вживую, пока что неизвестно… Думаю, после тура она приедет домой, отдохнет и когда начнет распаковывать подарки, обязательно заметит картину высотой 170 см", – заключила художница.
Портрет Дженнифер Лопес на ковре вызвал широкий резонанс в обществе. Творчество художницы оценила и сама поп-дива, сделав репост публикации казахстанской художницы в своем сторис.