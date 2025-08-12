Дженнифер Лопес отреагировала на подарок казахстанки и исполнила ее мечту

Всемирно известная американская певица Дженнифер Лопес, концерты которой прошли с аншлагом в Астане и Алматы, отреагировала на подарок казахстанской художницы Асель Сабыржанкызы и исполнила ее мечту, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что Асель нарисовала портрет 56-летней звезды на ковре. Накануне, 11 августа 2025 года, казахстанка попросила своих подписчиков в Instagram отметить Джей Ло, чтобы поп-дива репостнула необычный портрет к себе в Stories.

Мечта художницы сбылась – сегодня ночью Дженнифер Лопес разместила у себя в Stories публикацию Сабыржанкызы.

Фото: Instagram/jlo

"Люблю это", – отреагировала Джей Ло 12 августа на портрет.

В свою очередь счастливая Асель поблагодарила казахстанцев за такую огромную поддержку.

"Мы вместе с вами сделали еще один маленький шаг к тому, чтобы о Казахстане и нашем изобразительном искусстве узнали во всем мире. Спасибо, Дженнифер Лопес, за ту энергетику, которая вдохновляет и заряжает! За то, что вы всегда учтивы к стараниям своих фанатов", – поделилась своими эмоциями художница.

По словам Сабыржанкызы, ей удалось подарить портрет мировой звезде. Она пообещала, что в скором времени выложит видео.

"Я знаю, что все ждут продолжения ролика о том, как я подарила ей картину. Я сама очень жду! Поскольку мне запретили проносить туда телефон, мы теперь вынуждены ждать материала для ролика. Обещали скоро выслать", – заключила казахстанка.

Вместе с Асель порадовались и пользователи Казнета, которые завалили художницу восторженными комментариями:

"Оценила!"

"Красота ты наша, как же круто".

"Хочу быть кузнечиком или ковром".

"Умничка, это заслуженно! За твое усердие и труд".

"Эта так круто, поздравляю дорогая, ты невероятная".

"Вы – большая молодец. Я и вся страна гордимся вами".

"Только что подписался на Джей Ло, чтобы посмотреть, как она вас репостнула".

"А мы давно уже увидели, пока ты спала, Аселя. Поздравляю, у тебя получилось".

"Классно, поздравляю. Нам, казахстанцам, так приятно, как будто мы нарисовали. Может, гордость за наших".

"С грудным ребенком и такое сделать! Ты создана по особому заказу природы, однозначно! Спасибо родителям за тебя".

"Мы, родители, такие, когда ребенок спит – не можем эмоционально радоваться и покричать, танцевать на кровати. Потому что наш ребенок спит, важнее ничего нет. Потому что мы – мамы".

