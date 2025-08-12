Дженнифер Лопес отреагировала на подарок казахстанки и исполнила ее мечту
Отметим, что Асель нарисовала портрет 56-летней звезды на ковре. Накануне, 11 августа 2025 года, казахстанка попросила своих подписчиков в Instagram отметить Джей Ло, чтобы поп-дива репостнула необычный портрет к себе в Stories.
Мечта художницы сбылась – сегодня ночью Дженнифер Лопес разместила у себя в Stories публикацию Сабыржанкызы.
Фото: Instagram/jlo
"Люблю это", – отреагировала Джей Ло 12 августа на портрет.
В свою очередь счастливая Асель поблагодарила казахстанцев за такую огромную поддержку.
"Мы вместе с вами сделали еще один маленький шаг к тому, чтобы о Казахстане и нашем изобразительном искусстве узнали во всем мире. Спасибо, Дженнифер Лопес, за ту энергетику, которая вдохновляет и заряжает! За то, что вы всегда учтивы к стараниям своих фанатов", – поделилась своими эмоциями художница.
По словам Сабыржанкызы, ей удалось подарить портрет мировой звезде. Она пообещала, что в скором времени выложит видео.
"Я знаю, что все ждут продолжения ролика о том, как я подарила ей картину. Я сама очень жду! Поскольку мне запретили проносить туда телефон, мы теперь вынуждены ждать материала для ролика. Обещали скоро выслать", – заключила казахстанка.
Вместе с Асель порадовались и пользователи Казнета, которые завалили художницу восторженными комментариями:
- "Оценила!"
- "Красота ты наша, как же круто".
- "Хочу быть кузнечиком или ковром".
- "Умничка, это заслуженно! За твое усердие и труд".
- "Эта так круто, поздравляю дорогая, ты невероятная".
- "Вы – большая молодец. Я и вся страна гордимся вами".
- "Только что подписался на Джей Ло, чтобы посмотреть, как она вас репостнула".
- "А мы давно уже увидели, пока ты спала, Аселя. Поздравляю, у тебя получилось".
- "Классно, поздравляю. Нам, казахстанцам, так приятно, как будто мы нарисовали. Может, гордость за наших".
- "С грудным ребенком и такое сделать! Ты создана по особому заказу природы, однозначно! Спасибо родителям за тебя".
- "Мы, родители, такие, когда ребенок спит – не можем эмоционально радоваться и покричать, танцевать на кровати. Потому что наш ребенок спит, важнее ничего нет. Потому что мы – мамы".
