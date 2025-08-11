"Казашка Джей Ло получилась!": соцсети бурно отреагировали на портрет звезды
Фото: Instagram/onthejlo
Американская артистка Дженнифер Лопес уже собрала аншлаги в Астане и Алматы, но ее визит в Казахстан по-прежнему будоражит многочисленных поклонников. К примеру, большее внимание аудитории привлек портрет поп-дивы на ковре, сообщает Zakon.kz.
На этот раз отличилась профессиональная художница-портретистка Асель Сабыржанкызы. Она и представила Лопес в необычном формате.
В описании к подписи к видео за 11 августа 2025 года автор креативного контента обратилась к подписчикам:
"Отмечайте Дженнифер Лопес. Может она выложит к себе в сторис".
Пользователи Сети оказались не против и активно продвигают публикацию художницы.
- Шикарно. Аселя, пушка!
- Как ее взгляд точно передан.
- Как ты прекрасна!
- Лопес! Картину забыла! Заедь, забери, пожалуйста!
- Молодец.
- На красивую казашку похожа.
- Шедевр! Сколько у нас талантливых людей в Казахстане.
- Какой талант.
- Это просто шедеврально.
- Казашка Джей Ло получилась.
- Я тоже хочу, – пишет восхищенная армия поклонников.
Сабыржанкызы также уже отметила, что вручила подарок. В ближайшее время она поделится видео с вручением.
Ранее мы рассказывали, что предпринимателю Динмухаммеду Сыздыкову удалось осуществить свою мечту и вручить камзол Лопес. Это произошло во время ее визита в Астану 1 августа 2025 года.
