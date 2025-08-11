"Казашка Джей Ло получилась!": соцсети бурно отреагировали на портрет звезды

Американская артистка Дженнифер Лопес уже собрала аншлаги в Астане и Алматы, но ее визит в Казахстан по-прежнему будоражит многочисленных поклонников. К примеру, большее внимание аудитории привлек портрет поп-дивы на ковре, сообщает Zakon.kz.

На этот раз отличилась профессиональная художница-портретистка Асель Сабыржанкызы. Она и представила Лопес в необычном формате.

В описании к подписи к видео за 11 августа 2025 года автор креативного контента обратилась к подписчикам:

"Отмечайте Дженнифер Лопес. Может она выложит к себе в сторис".

Пользователи Сети оказались не против и активно продвигают публикацию художницы.

Шикарно. Аселя, пушка!

Как ее взгляд точно передан.

Как ты прекрасна!

Лопес! Картину забыла! Заедь, забери, пожалуйста!

Молодец.

На красивую казашку похожа.

Шедевр! Сколько у нас талантливых людей в Казахстане.

Какой талант.

Это просто шедеврально.

Казашка Джей Ло получилась.

Я тоже хочу, – пишет восхищенная армия поклонников.

Сабыржанкызы также уже отметила, что вручила подарок. В ближайшее время она поделится видео с вручением.

Материал по теме "Он на ней бесплатно": как кузнечик стал звездой концерта Джей Ло в Алматы

Ранее мы рассказывали, что предпринимателю Динмухаммеду Сыздыкову удалось осуществить свою мечту и вручить камзол Лопес. Это произошло во время ее визита в Астану 1 августа 2025 года.