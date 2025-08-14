Редкое совместное фото Евгения Петросяна с детьми вызвало восторг поклонников
Фото: Instagram/bruhunova
Российский юморист Евгений Петросян составил компанию молодой жене и маленьким детям в отпуске, сообщает Zakon.kz.
И если 36-летняя Татьяна Брухунова с первых дней поездки делится контентом с отдыха, в том числе показывает подросших детей. То 79-летний Петросян по традиции скуп на публикации с семьей. Но сегодня, 14 августа, он опубликовал яркий совместный с детьми снимок.
"Отпуск!" – гласит лаконичная подпись.
На фото юморист, 5-летний Ваган и Матильда, которой в октябре этого года исполнится 2 года, расположились у бассейна. Подписчики Петросяна восхитились снимком:
- Какие красивые детки. Долгих вам лет, Евгений Ваганович.
- В вашей семье у всех такие улыбки душевные.
- Счастье! Какие хорошие!
7 августа пятая жена Петросяна порадовала подписчиков фотографией сына Вагана и дочери Матильды.
