#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
537.96
630.27
6.73
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
537.96
630.27
6.73
Культура и шоу-бизнес

Редкое совместное фото Евгения Петросяна с детьми вызвало восторг поклонников

дети Евгения Петросяна, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 17:15 Фото: Instagram/bruhunova
Российский юморист Евгений Петросян составил компанию молодой жене и маленьким детям в отпуске, сообщает Zakon.kz.

И если 36-летняя Татьяна Брухунова с первых дней поездки делится контентом с отдыха, в том числе показывает подросших детей. То 79-летний Петросян по традиции скуп на публикации с семьей. Но сегодня, 14 августа, он опубликовал яркий совместный с детьми снимок.

"Отпуск!" – гласит лаконичная подпись.

На фото юморист, 5-летний Ваган и Матильда, которой в октябре этого года исполнится 2 года, расположились у бассейна. Подписчики Петросяна восхитились снимком:

  • Какие красивые детки. Долгих вам лет, Евгений Ваганович.
  • В вашей семье у всех такие улыбки душевные.
  • Счастье! Какие хорошие!

7 августа пятая жена Петросяна порадовала подписчиков фотографией сына Вагана и дочери Матильды.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
"Почему я заплакала?": в семье Мейржана Туребаева отмечают важный праздник
Культура и шоу-бизнес
14:45, Сегодня
"Почему я заплакала?": в семье Мейржана Туребаева отмечают важный праздник
Музыкальный подарок от Halyk для костанайцев
Культура и шоу-бизнес
14:00, Сегодня
Музыкальный подарок от Halyk для костанайцев
Пост за 500 тыс. долларов: продолжение истории с вручением Дженнифер Лопес портрета на ковре
Культура и шоу-бизнес
09:45, Сегодня
Пост за 500 тыс. долларов: продолжение истории с вручением Дженнифер Лопес портрета на ковре
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: