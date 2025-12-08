Редкое селфи Петросяна и Брухуновой вызвало шквал комментариев
Фото: Instagram/bruhunova
Жена российского юмориста Евгения Петросяна поделилась редким совместным с ним селфи, сообщает Zakon.kz.
На опубликованном в Instagram фото 36-летняя Татьяна Брухунова и ее 80-летний супруг счастливо улыбаются в камеру. Никакой подписи, кроме смайлика с пальцами, показывающими сердце, к фото нет.
Селфи вызвало множество восторженных комментариев поклонников юмориста и этой семьи:
- Обожаю вашу семью!
- Счастья, счастья, счастья!!!!
- Прекрасные, красивые люди!
- У вас улыбки похожи.
- Сладкая парочка, обожаю. Глядя на вас, поднимается настроение.
- Красавчики! Любовь! Пусть только добро и самое лучшее будет у вас!!! И всех нас!!
- Такие сияющие глаза могут быть только у счастливой женщины!
- Замечательная фотография! Глядя на вас, тоже хочется улыбнуться.
- Какие вы хорошенькие!
- Вы оба излучаете только радость! Она идет изнутри, от души! Это дорогого стоит!
В октябре Татьяна Брухунова посвятила мужу трогательный пост в честь Дня отца и тоже не оставила равнодушными подписчиков.
