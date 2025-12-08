#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Редкое селфи Петросяна и Брухуновой вызвало шквал комментариев

жена юмориста Петросяна Татьяна Брухунова, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 11:51 Фото: Instagram/bruhunova
Жена российского юмориста Евгения Петросяна поделилась редким совместным с ним селфи, сообщает Zakon.kz.

На опубликованном в Instagram фото 36-летняя Татьяна Брухунова и ее 80-летний супруг счастливо улыбаются в камеру. Никакой подписи, кроме смайлика с пальцами, показывающими сердце, к фото нет.

Селфи вызвало множество восторженных комментариев поклонников юмориста и этой семьи:

  • Обожаю вашу семью!
  • Счастья, счастья, счастья!!!!
  • Прекрасные, красивые люди!
  • У вас улыбки похожи.
  • Сладкая парочка, обожаю. Глядя на вас, поднимается настроение.
  • Красавчики! Любовь! Пусть только добро и самое лучшее будет у вас!!! И всех нас!!
  • Такие сияющие глаза могут быть только у счастливой женщины!
  • Замечательная фотография! Глядя на вас, тоже хочется улыбнуться.
  • Какие вы хорошенькие!
  • Вы оба излучаете только радость! Она идет изнутри, от души! Это дорогого стоит!

В октябре Татьяна Брухунова посвятила мужу трогательный пост в честь Дня отца и тоже не оставила равнодушными подписчиков.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Редкое совместное фото Евгения Петросяна с детьми вызвало восторг поклонников
17:15, 14 августа 2025
Редкое совместное фото Евгения Петросяна с детьми вызвало восторг поклонников
Петросян раскрыл смысл брака с Брухуновой
13:31, 11 декабря 2024
Петросян раскрыл смысл брака с Брухуновой
Пятая жена Петросяна показала редкое семейное фото с мужем
19:40, 23 февраля 2025
Пятая жена Петросяна показала редкое семейное фото с мужем
