Редкое селфи Петросяна и Брухуновой вызвало шквал комментариев

Жена российского юмориста Евгения Петросяна поделилась редким совместным с ним селфи, сообщает Zakon.kz.

На опубликованном в Instagram фото 36-летняя Татьяна Брухунова и ее 80-летний супруг счастливо улыбаются в камеру. Никакой подписи, кроме смайлика с пальцами, показывающими сердце, к фото нет.

Селфи вызвало множество восторженных комментариев поклонников юмориста и этой семьи:

Обожаю вашу семью!

Счастья, счастья, счастья!!!!

Прекрасные, красивые люди!

У вас улыбки похожи.

Сладкая парочка, обожаю. Глядя на вас, поднимается настроение.

Красавчики! Любовь! Пусть только добро и самое лучшее будет у вас!!! И всех нас!!

Такие сияющие глаза могут быть только у счастливой женщины!

Замечательная фотография! Глядя на вас, тоже хочется улыбнуться.

Какие вы хорошенькие!

Вы оба излучаете только радость! Она идет изнутри, от души! Это дорогого стоит!

В октябре Татьяна Брухунова посвятила мужу трогательный пост в честь Дня отца и тоже не оставила равнодушными подписчиков.