Улетевшая с мужем в Нью-Йорк актриса Фариза Ескермес показала вайб "центра Вселенной"

Известная казахстанская актриса Фариза Ескермес накануне, 14 августа 2025 года, опубликовала очередную порцию фотографий и видео из Нью-Йорка, куда улетела с мужем – Андреем Чалковым, сообщает Zakon.kz.

Звезда сериала "Мошенники" и фильма "Нурикамал" лаконично подписала публикацию в Instagram:

"Вайб Нью-Йорка такой…"

Фариза настолько хорошо передала атмосферу "центра Вселенной", что поклонники тоже захотели посетить этот город:

"Город велик, но вы – ярче".

"Вау! Красивые, счастливые".

"Фариза – красота Нью-Йорка".

"Любовь, молодость, Нью-Йорк".

"Нью-Йорк очень вам подходит! Красота!"

"Эти фотографии должны быть в обложках".

"Пара, которую сложно забыть! Где бы вы ни были, вы украшаете то место!"

"Настолько классно передаете атмосферу и вот этот вайб NY, что хочется тоже его посетить".

"На ваших фото сияет не только Нью-Йорк, но и ваш внутренний свет, и даже в таком огромном городе вы выглядите как настоящая звезда".

Отметим, что первые кадры из Нью-Йорка появились на странице Ескермес 7 дней назад. Под ними она объяснила, почему хотела побывать в "столице мира".

"Однажды в Америке", "Вестсайдская история", "Завтрак у Тиффани", "В джазе только девушки" и так далее. Благодаря кино я так хотела сюда. Кино в моей жизни играет огромную роль. А еще мужу говорю, что я будто дома. А он смеется: "Так где ты дома себя чувствуешь? В Казахстане, в Индии или в Америке?" А я себя везде чувствую как дома, я настоящий землянин", – написала актриса.

Затем она показала кадры, сделанные на улице в центре Манхэттена – Пятая авеню.

"Пятая авеню, запах денег и роскоши. Обожать! Невозможно не влюбиться в этот город. Вот уже четвертый день мы тут, а выкладывать либо времени нет, либо не успеваю. Пока ловите эти снимки", – отметила Фариза.

Также она успела побывать в Центральном парке Нью-Йорка, где провела с мужем весь день.

"Весь день в Central Park, и тут опять вспоминаются фильмы как "Осень в Нью-Йорке" или "Дождливый день в Нью Йорке"… Все ассоциации с фильмами. Вот почему нужно развивать кино. Кино – лучшая реклама, ну или антиреклама для любой страны", – пояснила Ескермес.

Вместе с тем актриса показала кадры вечернего города, на фоне которого распивала с супругом напиток.

Фариза даже успела сделать утреннюю фотосессию в "центре Вселенной".

В феврале 2025 года Фариза Ескермес поразила поклонников в длинном облегающем платье. В нем актриса пришла на премьеру фильма, в котором сыграла одну из главных ролей.