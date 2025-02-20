30-летняя актриса Фариза Ескермес поразила поклонников в длинном облегающем платье

Казахстанская актриса, блогер и звезда сериала "Мошенники" Фариза Ескермес поделилась с подписчиками в Instagram новыми фотографиями и видео. Они были сделаны на премьере фильма, в котором актриса сыграла одну из главных ролей, сообщает Zakon.kz.

Ескермес уточнила, что премьера фильма "Кімге керексің?" (в переводе с казахского – "Кому ты нужен?") прошла в Алматы накануне, 19 февраля 2025 года. Для мероприятия Фариза выбрала длинное облегающее платье, подчеркивающее ее красивую фигуру.

"Начиная с сегодняшнего дня фильм "Кімге керексің?" можете посмотреть во всех кинотеатрах! Очень красивое любовное кино. До встречи сегодня вечером в Актобе, завтра – в Астане", – написала 30-летняя актриса, обращаясь к поклонникам.

Комплиментов Ескермес долго ждать не пришлось, фолловеры просто завалили актрису восторженными комментариями:

"Красотка!"

"Мулатка, ты лучшая!"

"Не сутультесь. Вы шикарны!"

"Я не могу, ты чего такая красивая!"

"Потрясающая! Даже подойти побоялась",

"Растите. Классный наряд! Обязательно сходим на фильм".

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