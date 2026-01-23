"Проживаю жизнь, о которой мечтала": Фариза Ескермес обратилась к подписчикам по особому случаю

Известная казахстанская актриса Фариза Ескермес 23 января 2026 года посвятила себе трогательный пост в Instagram в честь особого случая – своего дня рождения, а также обратилась к подписчикам, сообщает Zakon.kz.

Звезда сериала "Мошенники" и фильма "Нурикамал" поделилась серией снимков, под которыми написала:

"Сегодня у меня день рождения, поэтому выкладываю свои любимые фотографии. Я – молодец. Проживаю ту жизнь, о которой мечтала. Жизнь не раз подкидывала людей, которые приходили как проверка, но я не предала себя. За это я горжусь собой – своим характером, силой воли, стойкостью и уважением к себе".

Ескермес уточнила, что ей исполняется 32.

"В этом году я искренне хочу пожелать себе и вам крепкого здоровья! Пусть наши родители и близкие живут долго и счастливо! Пусть у каждого будет свой дом, свои люди. Пусть в каждом доме будет свежая еда, чистая вода. Кто мечтает стать родителем, пусть у вас все получится. Кто мечтает о богатстве, пусть в вашей жизни будет изобилие во благо вам и другим. Пусть наша прайм-эра продолжается, и таланты нашей страны покоряют мир. Пусть наше кино выходит на мировой уровень, а нам побольше очень крутых женских ролей! И самое главное, пусть мир станет тише и добрее", – подчеркнула актриса, обращаясь к своим фолловерам.

В ответ они, а также коллеги по цеху поздравили Ескермес с днем рождения, пожелав ей здоровья, счастья и творческих побед:

"С днем рождения, талант!"

"С днем рождения, красотка! Творческих побед! Сияй!"

"С днем рождения, родная! Всего прекрасного и великолепного! Будь счастлива!"

"С днем рождения, прекрасная! Восхищаешь своей искренностью и смелостью! Будь счастлива!"

