"Копия мамы": Максим Галкин показал новые фото с подросшей дочерью от Аллы Пугачёвой

Известный российский юморист Максим Галкин порадовал армию поклонников новыми фотографиями. В кадре на зрителя смотрят улыбающийся ведущий и его 12-летняя дочь Лиза, сообщает Zakon.kz.

Представители звездного семейства стоят на фоне бассейна. Дочь Аллы Пугачёвой позирует в "пиратском" образе рядом с папой.

"Попутного ветра и моря", – оставил под постом традиционное морское пожелание Максим Галкин.

Пожелание успеха и легкого пути комментаторы восприняли на свой счет и ответили благодарностью.

Прямо настроение у меня поднялось, сижу улыбаюсь, молодцы!

Ура, значит день сложится хорошо.

Лиза – копия мамы.

Пусть так будет всегда.

Здоровья и благополучия вашей семье, – написали поклонники.

