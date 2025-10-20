"Копия мамы": Максим Галкин показал новые фото с подросшей дочерью от Аллы Пугачёвой
Фото: Instagram/maxgalkinru
Известный российский юморист Максим Галкин порадовал армию поклонников новыми фотографиями. В кадре на зрителя смотрят улыбающийся ведущий и его 12-летняя дочь Лиза, сообщает Zakon.kz.
Представители звездного семейства стоят на фоне бассейна. Дочь Аллы Пугачёвой позирует в "пиратском" образе рядом с папой.
"Попутного ветра и моря", – оставил под постом традиционное морское пожелание Максим Галкин.
Пожелание успеха и легкого пути комментаторы восприняли на свой счет и ответили благодарностью.
- Прямо настроение у меня поднялось, сижу улыбаюсь, молодцы!
- Ура, значит день сложится хорошо.
- Лиза – копия мамы.
- Пусть так будет всегда.
- Здоровья и благополучия вашей семье, – написали поклонники.
Мы также рассказывали о том, что депутат Брянской областной думы и лидер движения "Россия Православная" Михаил Иванов заявил, что замок Пугачёвой и Галкина в подмосковной деревне Грязь следует передать Русской православной церкви и перестроить под храм.
