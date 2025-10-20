#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

"Копия мамы": Максим Галкин показал новые фото с подросшей дочерью от Аллы Пугачёвой

Галкин и дочь, семья, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 14:42 Фото: Instagram/maxgalkinru
Известный российский юморист Максим Галкин порадовал армию поклонников новыми фотографиями. В кадре на зрителя смотрят улыбающийся ведущий и его 12-летняя дочь Лиза, сообщает Zakon.kz.

Представители звездного семейства стоят на фоне бассейна. Дочь Аллы Пугачёвой позирует в "пиратском" образе рядом с папой.

"Попутного ветра и моря", – оставил под постом традиционное морское пожелание Максим Галкин.

Пожелание успеха и легкого пути комментаторы восприняли на свой счет и ответили благодарностью.

  • Прямо настроение у меня поднялось, сижу улыбаюсь, молодцы!
  • Ура, значит день сложится хорошо.
  • Лиза – копия мамы.
  • Пусть так будет всегда.
  • Здоровья и благополучия вашей семье, – написали поклонники.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 14:42
Алла Пугачёва впервые после резонансного интервью вышла в свет

Мы также рассказывали о том, что депутат Брянской областной думы и лидер движения "Россия Православная" Михаил Иванов заявил, что замок Пугачёвой и Галкина в подмосковной деревне Грязь следует передать Русской православной церкви и перестроить под храм.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
