Известный астролог Анжела Перл побывала в гостях на вилле у Джорджа Клуни

Известный астролог Анжела Перл 16 августа на своей странице в Instagram рассказала о встрече с голливудским актером Джорджем Клуни и его супругой Амаль, сообщает Zakon.kz.

По словам Перл, она провела вечер в их доме – на вилле на озере Комо в Италии.

Астролог отметила, что семья Клуни оказалась "невероятно теплой, простой и гостеприимной". Вечер, по ее словам, затянулся до половины первого ночи.

"Мы засиделись до половины первого ночи и смеялись слушая истории из жизни Джорджа.А в конце вечера они пригласили меня на свой ивент в Лондоне в октябре. Как думаете, я поеду?, – написала Перл под постом.

А ранее сообщалось, что казахстанка прославилась на весь мир после исполнения хита Джей Ло на казахском языке.

