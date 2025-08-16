#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Известный астролог Анжела Перл побывала в гостях на вилле у Джорджа Клуни

Анжела Перл, Джордж Клуни, Амаль Клуни, встреча, ужин , фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2025 01:10 Фото: Instagram/angelapearlastrology
Известный астролог Анжела Перл 16 августа на своей странице в Instagram рассказала о встрече с голливудским актером Джорджем Клуни и его супругой Амаль, сообщает Zakon.kz.

По словам Перл, она провела вечер в их доме – на вилле на озере Комо в Италии.

Астролог отметила, что семья Клуни оказалась "невероятно теплой, простой и гостеприимной". Вечер, по ее словам, затянулся до половины первого ночи.

"Мы засиделись до половины первого ночи и смеялись слушая истории из жизни Джорджа.А в конце вечера они пригласили меня на свой ивент в Лондоне в октябре. Как думаете, я поеду?, – написала Перл под постом.

А ранее сообщалось, что казахстанка прославилась на весь мир после исполнения хита Джей Ло на казахском языке. 

Айсулу Омарова
