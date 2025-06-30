Анжела Перл назвала знак зодиака, которому июль перевернет жизнь с ног на голову

Известный астролог Анжела Перл опубликовала июльский прогноз, в котором выделила знак зодиака, для которого наступающий месяц станет по-настоящему судьбоносным. Речь идет о Близнецах, сообщает Zakon.kz.

По словам Перл, в июле 2025 года в знак Близнецов входит Уран – планета перемен, свободы и неожиданных поворотов. Это редкое астрономическое событие может повлиять на представителей знака особенно сильно: их ждут резкие изменения в личной жизни, карьере и окружении.

"Вы можете захотеть бросить работу, сменить профессию, выйти из отношений или, наоборот, внезапно влюбиться. Все произойдет стремительно, как вспышка молнии", – пояснила Перл.

По ее прогнозу, у Близнецов может появиться новый круг общения – более молодой и яркий. Не исключены знакомства с партнерами из других стран и культур. Под влиянием Урана изменится и внешний вид – представители знака будут выглядеть моложе, почувствуют прилив энергии.

С точки зрения финансов, благоприятные решения ожидаются в районе 10 июля. Однако после 13 июля, на фоне сразу четырех ретроградных планет, астролог советует воздержаться от новых начинаний. Тем не менее, если вопрос с работой стоит остро, Анжела рекомендует действовать: "Вы всегда сможете все изменить потом. Главное – не сидеть сложа руки".

В завершение астролог подчеркнула, что для Близнецов июль пройдет под девизом: "Вся жизнь только начинается".

Ранее астролог Тамара Глоба заявила, что июль 2025 года станет для знаков зодиака сложным периодом, но некоторым он подарит шанс поймать денежную удачу.

