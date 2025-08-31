#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Джорджу Клуни запретили выходить в свет из-за проблем со здоровьем

Актер, кинопремии, вечера, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 04:11 Фото: Instagram/amalclooneyofficial1
Венецианский кинофестиваль стал для Джорджа Клуни источником неприятностей. После завершения 82-го международного киносмотра, актер вместе с женой Амаль покидали город, но публичный выход звезды закончился для него проблемами со здоровьем, сообщает Zakon.kz.

По данным журнала People, в рамках фестиваля прошла премьера комедийно-драматического фильма "Джей Келли" с участием 64-летнего Клуни, где он исполнил главную роль.

Из-за разыгравшегося синусита (воспаление слизистой оболочки околоносовых пазух и полости носа) врачи строго-настрого запретили Джорджу Клуни участвовать в любых общественных мероприятиях. Особенно это касается запланированной премьеры фильма в Колорадо, намеченной на ближайшие выходные.

К сожалению, из-за болезней – синусита и ушной инфекции – актер не сможет прилететь в Тельюрайд и поддержать свою новинку. Это очень огорчило звезду. Клуни с нетерпением ждал возможности отметить премьеру вместе с коллегами и поклонниками в США.

Как подтвердил представитель актера, он находится под наблюдением врачей и надеется на скорейшее выздоровление.

Ранее мы сообщали, что у российского юмориста обострились сердечные проблемы, артисту стало хуже.

Аксинья Титова
