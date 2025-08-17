Валерий Леонтьев прибыл в Россию по приглашению Игоря Крутого

Завершивший карьеру Валерий Леонтьев решил вновь выйти на сцену по просьбе близкого друга Игоря Крутого, сообщает Zakon.kz.

С 21 по 26 августа в Казани пройдет фестиваль "Новая волна", где выступит артист. Он согласился выступить по просьбе Игоря Крутого, потому что их связывает почти 50 лет дружбы.

Леонтьев, живущий в США, редко бывает в России, но ради этого события сделает исключение. Его концерт состоится 25 августа.

Старые друзья уже встретились в Москве. Их совместное видео показал 16 августа композитор на своей странице в Instagram.

"Сколько же у меня уважения, любви и преклонения к этому человеку! Сколько в нем порядочности, скромности и интеллекта, что является большой редкостью в нашем мире. Но он вот такой – Валерий Леонтьев", – отметил Игорь Крутой, пожелав певцу здоровья и долгих лет жизни.

