Культура и шоу-бизнес

Ужас, голоса нет: хейтеры атаковали Наташу Королёву

Наташа Королёва, хейт, соцсети , фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 00:36 Фото: Instagram/koroleva__star
Популярная певица Наташа Королёва выложила в Instagram новое видео и попала под шквал критики, сообщает Zakon.kz.

На ролике Королёва репетирует с оркестром, поет на концерте и записывает в студии песню. 

"Люблю быть в движении! Репетиции с симфоническим оркестром, встреча с коллегами, работа в студии над новым муз проектом и, конечно, встреча с любимым зрителем в рамках фестиваля "Москва 2030", – написала певица под постом.

Однако вместо восторженных отзывов в комментариях разразилась настоящая буря хейта.

Подписчики обрушились с критикой: одни заявили, что ее песни "надоели", другие высказались о внешности артистки, сравнивая ее с Людмилой Гурченко. Некоторые пользователи и вовсе призывали "гнать ее со сцены".

"Ужас, голоса нет! Как же людям пробиться с талантом?" – написал один из комментаторов."Кошмар. Гоните ее со сцены", – добавил другой.

Тем не менее, среди критики нашлись и слова поддержки. Поклонники отметили энергичность и харизму певицы, назвав ее "зажигательной красавицей" и "любимицей публики".

Ранее стало известно, что легенда британского кино Терренс Стэмп скончался в возрасте 87 лет. 

Айсулу Омарова
