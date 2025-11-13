"Выступит в Кремле" и "Ждем новых шедевров": Игорь Крутой ответил на вопросы про Димаша Кудайбергена
Накануне, 12 ноября 2025 года, 71-летний маэстро рассказал, что у него наступила "горячая" пора – съемки в новогодних проектах.
"И какое счастье, что мой написанный в этом году музыкальный материал востребован в новогодних программах… Особая радость – это совместные выступления с Полинкой Гагариной, невозможно не любоваться ее талантом и красотой", – написал Крутой, опубликовав фрагмент съемок.
Под публикацией фолловеры задали народному артисту РФ несколько вопросов про Димаша.
Одна из подписчиц спросила: "Есть информация, что Димаш Кудайберген выступит 6 марта в Кремле на концерте "Все звезды для любимой". Насколько это правдиво?"
"Неправда…" – ответил Крутой.
Другая написала: "Игорь Яковлевич! Долгих творческих лет вам! Каждая песня затрагивает пораженные струны души. Ждем новых шедевров с Димашем! Пожалуйста!"
"Может быть…" – написал в ответ маэстро.
Третья поклонница поблагодарила Крутого за музыку и попросила: "Напишите, пожалуйста, еще одну суперкомпозицию для Димаша Кудайбергена".
"Может, так и будет…" – ответил ей Игорь Яковлевич.
Также фолловеры отметили, что скучают по тем временам, когда Крутой и Кудайберген выступали на одной сцене:
- "Так Димаша Кудайбергенова не хватает. Такой певец, а с вами – вообще огонь. Хочется совместных проектов".
- "Так хочется Димаша в студию. Красивая ностальгия и прекрасные воспоминания. Игорь Яковлевич, вы тот человек, в котором столько любви, энергии и жизни в мире музыки. Удачи вам во всем и берегите себя, будьте здоровы".
Материал по теме
Ранее Димаш Кудайберген рассказал, как Игорь Крутой вдохновил его на масштабное шоу в Лондоне.