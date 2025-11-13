#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

"Выступит в Кремле" и "Ждем новых шедевров": Игорь Крутой ответил на вопросы про Димаша Кудайбергена

композитор Игорь Крутой, певец Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 18:01 Фото: ВКонтакте/Игорь Крутой, Instagram/kudaibergenov.dimash
Популярный российский композитор Игорь Крутой ответил на вопросы, касающиеся всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 12 ноября 2025 года, 71-летний маэстро рассказал, что у него наступила "горячая" пора – съемки в новогодних проектах.

"И какое счастье, что мой написанный в этом году музыкальный материал востребован в новогодних программах… Особая радость – это совместные выступления с Полинкой Гагариной, невозможно не любоваться ее талантом и красотой", – написал Крутой, опубликовав фрагмент съемок.

Под публикацией фолловеры задали народному артисту РФ несколько вопросов про Димаша.

Одна из подписчиц спросила: "Есть информация, что Димаш Кудайберген выступит 6 марта в Кремле на концерте "Все звезды для любимой". Насколько это правдиво?"

"Неправда…" – ответил Крутой.

Другая написала: "Игорь Яковлевич! Долгих творческих лет вам! Каждая песня затрагивает пораженные струны души. Ждем новых шедевров с Димашем! Пожалуйста!"

"Может быть…" – написал в ответ маэстро.

Третья поклонница поблагодарила Крутого за музыку и попросила: "Напишите, пожалуйста, еще одну суперкомпозицию для Димаша Кудайбергена".

"Может, так и будет…" – ответил ей Игорь Яковлевич.

Также фолловеры отметили, что скучают по тем временам, когда Крутой и Кудайберген выступали на одной сцене:

  • "Так Димаша Кудайбергенова не хватает. Такой певец, а с вами – вообще огонь. Хочется совместных проектов".
  • "Так хочется Димаша в студию. Красивая ностальгия и прекрасные воспоминания. Игорь Яковлевич, вы тот человек, в котором столько любви, энергии и жизни в мире музыки. Удачи вам во всем и берегите себя, будьте здоровы".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 18:01
"Ты кто вообще?": Сергей Лазарев высказался о новом "протеже" из Казахстана Игоря Крутого

Ранее Димаш Кудайберген рассказал, как Игорь Крутой вдохновил его на масштабное шоу в Лондоне.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
