"Выступит в Кремле" и "Ждем новых шедевров": Игорь Крутой ответил на вопросы про Димаша Кудайбергена

Популярный российский композитор Игорь Крутой ответил на вопросы, касающиеся всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 12 ноября 2025 года, 71-летний маэстро рассказал, что у него наступила "горячая" пора – съемки в новогодних проектах.

"И какое счастье, что мой написанный в этом году музыкальный материал востребован в новогодних программах… Особая радость – это совместные выступления с Полинкой Гагариной, невозможно не любоваться ее талантом и красотой", – написал Крутой, опубликовав фрагмент съемок.

Под публикацией фолловеры задали народному артисту РФ несколько вопросов про Димаша.

Одна из подписчиц спросила: "Есть информация, что Димаш Кудайберген выступит 6 марта в Кремле на концерте "Все звезды для любимой". Насколько это правдиво?"

"Неправда…" – ответил Крутой.

Другая написала: "Игорь Яковлевич! Долгих творческих лет вам! Каждая песня затрагивает пораженные струны души. Ждем новых шедевров с Димашем! Пожалуйста!"

"Может быть…" – написал в ответ маэстро.

Третья поклонница поблагодарила Крутого за музыку и попросила: "Напишите, пожалуйста, еще одну суперкомпозицию для Димаша Кудайбергена".

"Может, так и будет…" – ответил ей Игорь Яковлевич.

Также фолловеры отметили, что скучают по тем временам, когда Крутой и Кудайберген выступали на одной сцене:

"Так Димаша Кудайбергенова не хватает. Такой певец, а с вами – вообще огонь. Хочется совместных проектов".

"Так хочется Димаша в студию. Красивая ностальгия и прекрасные воспоминания. Игорь Яковлевич, вы тот человек, в котором столько любви, энергии и жизни в мире музыки. Удачи вам во всем и берегите себя, будьте здоровы".

Ранее Димаш Кудайберген рассказал, как Игорь Крутой вдохновил его на масштабное шоу в Лондоне.