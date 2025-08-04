Игорь Крутой ответил Димашу Кудайбергену

Известный российский эстрадный композитор, продюсер, пианист и певец Игорь Крутой ответил на трогательное обращение всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 3 августа 2025 года, Димаш опубликовал в Instagram видео, под которым поблагодарил Игоря Яковлевича, что маэстро приехал на узату его сестренки Раушан. Кудайберген отметил, что приезд Крутого стал для его семьи "настоящим подарком, наполненным не просто уважением, а теплом, душой и настоящей дружбой".

"Дорогой Димашик, спасибо огромное за приглашение в такой торжественный и трогательный для вашей семьи день быть с вами! Счастья молодым и всей вашей семье! С уважением, Игорь Крутой", – ответил Димашу маэстро в комментариях под публикацией.

Комментарий Игоря Яковлевича стал одним из обсуждаемых среди поклонников Димаша. Они написали в ответ Крутому:

"Лучший тандем!"

"Восхищаемся вами. Очень рады вас увидеть вновь с Димашем!"

"Я так рада была снова увидеть вас вместе. Наш потрясающий тандем, лучший!"

"Своим присутствием украсили свадьбу! Как здорово видеть вас рядом с Димашем".

"Вам огромное спасибо, что приняли приглашение! Вы же знаете, как мы вас любим!"

"Уважаемый маэстро, у вас с Димашем была незабываемая команда. Добра, любви и мира".

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Ранее сообщалось, что Раушан Кудайберген обратилась к Димашу и Мансуру после сюрприза на узату.