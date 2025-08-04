Игорь Крутой ответил Димашу Кудайбергену
Накануне, 3 августа 2025 года, Димаш опубликовал в Instagram видео, под которым поблагодарил Игоря Яковлевича, что маэстро приехал на узату его сестренки Раушан. Кудайберген отметил, что приезд Крутого стал для его семьи "настоящим подарком, наполненным не просто уважением, а теплом, душой и настоящей дружбой".
"Дорогой Димашик, спасибо огромное за приглашение в такой торжественный и трогательный для вашей семьи день быть с вами! Счастья молодым и всей вашей семье! С уважением, Игорь Крутой", – ответил Димашу маэстро в комментариях под публикацией.
Комментарий Игоря Яковлевича стал одним из обсуждаемых среди поклонников Димаша. Они написали в ответ Крутому:
- "Лучший тандем!"
- "Восхищаемся вами. Очень рады вас увидеть вновь с Димашем!"
- "Я так рада была снова увидеть вас вместе. Наш потрясающий тандем, лучший!"
- "Своим присутствием украсили свадьбу! Как здорово видеть вас рядом с Димашем".
- "Вам огромное спасибо, что приняли приглашение! Вы же знаете, как мы вас любим!"
- "Уважаемый маэстро, у вас с Димашем была незабываемая команда. Добра, любви и мира".
Ранее сообщалось, что Раушан Кудайберген обратилась к Димашу и Мансуру после сюрприза на узату.