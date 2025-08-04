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Культура и шоу-бизнес

Игорь Крутой ответил Димашу Кудайбергену

российский эстрадный композитор Игорь Крутой, всемирной известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 18:01 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Известный российский эстрадный композитор, продюсер, пианист и певец Игорь Крутой ответил на трогательное обращение всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 3 августа 2025 года, Димаш опубликовал в Instagram видео, под которым поблагодарил Игоря Яковлевича, что маэстро приехал на узату его сестренки Раушан. Кудайберген отметил, что приезд Крутого стал для его семьи "настоящим подарком, наполненным не просто уважением, а теплом, душой и настоящей дружбой".

"Дорогой Димашик, спасибо огромное за приглашение в такой торжественный и трогательный для вашей семьи день быть с вами! Счастья молодым и всей вашей семье! С уважением, Игорь Крутой", – ответил Димашу маэстро в комментариях под публикацией.

Комментарий Игоря Яковлевича стал одним из обсуждаемых среди поклонников Димаша. Они написали в ответ Крутому:

  • "Лучший тандем!"
  • "Восхищаемся вами. Очень рады вас увидеть вновь с Димашем!"
  • "Я так рада была снова увидеть вас вместе. Наш потрясающий тандем, лучший!"
  • "Своим присутствием украсили свадьбу! Как здорово видеть вас рядом с Димашем".
  • "Вам огромное спасибо, что приняли приглашение! Вы же знаете, как мы вас любим!"
  • "Уважаемый маэстро, у вас с Димашем была незабываемая команда. Добра, любви и мира".

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, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 18:01
Сцена с Димашем Кудайбергеном и его сестрой-невестой растрогала фанатов

Ранее сообщалось, что Раушан Кудайберген обратилась к Димашу и Мансуру после сюрприза на узату.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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