#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
540
630.72
6.72
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
540
630.72
6.72
Культура и шоу-бизнес

Выходит фильм про основателя известной пивоварни

Шоу &quot;Дом Гиннесса&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 02:22 Фото: Х/whatonnetflix
25 сентября Netflix выпускает сериал про легендарного основателя пивоварни Бенджамина Гиннесса, сообщает Zakon.kz.

Так режиссер "Острых козырьков" снял сериал про пиво. Премьера шоу "Дом Гиннесса". Новость об этом Netflix разместила 18 августа на своей странице в Х.

Действия сюжета развернутся в Дублине и Нью-Йорке XIX века. House of Guinness от Стивена Найта расскажет о сложном периоде в истории компании, когда легендарный основатель умер, а за наследие и власть в бизнесе тут же разворачивается жесткая борьба между его четырьмя детьми.

Всего будет восемь серий. В шоу "Дом Гиннесса" засветился Джек Глисон. Это Джоффри Баратеон из "Игры престолов", которого ненавидел весь мир.

Фото: Х/HabisNontonFilm

"Готовим напитки", – с энтузиазмом отреагировали на новость киноманы.

26 августа стартует второй сезон кулинарного шоу Меган Маркл, трейлер которого сразу же столкнулся с волной критики. А 3 сентября выходят заключительные серии второго сезона сериала "Уэнсдей".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Супруга Кайрата Нуртаса показала своего новорожденного малыша
Культура и шоу-бизнес
23:00, 18 августа 2025
Супруга Кайрата Нуртаса показала своего новорожденного малыша
Кэти Перри ударило током во время выступления в США
Культура и шоу-бизнес
19:21, 18 августа 2025
Кэти Перри ударило током во время выступления в США
"Димаш такой один": Игорь Крутой раскрыл, был ли у них с Кудайбергеном контракт
Культура и шоу-бизнес
17:11, 18 августа 2025
"Димаш такой один": Игорь Крутой раскрыл, был ли у них с Кудайбергеном контракт
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: