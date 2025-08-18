Выходит фильм про основателя известной пивоварни
Так режиссер "Острых козырьков" снял сериал про пиво. Премьера шоу "Дом Гиннесса". Новость об этом Netflix разместила 18 августа на своей странице в Х.
From the creator of Peaky Blinders, HOUSE OF GUINNESS premieres September 25. Starring Anthony Boyle, Louis Partridge, Emily Fairn, Fionn O’Shea, and James Norton.— Netflix (@netflix) August 18, 2025
The head of the Guinness brewery is dead. Now his children must navigate power, rebellion and scandal…or risk… pic.twitter.com/QzpLNzA842
Действия сюжета развернутся в Дублине и Нью-Йорке XIX века. House of Guinness от Стивена Найта расскажет о сложном периоде в истории компании, когда легендарный основатель умер, а за наследие и власть в бизнесе тут же разворачивается жесткая борьба между его четырьмя детьми.
Всего будет восемь серий. В шоу "Дом Гиннесса" засветился Джек Глисон. Это Джоффри Баратеон из "Игры престолов", которого ненавидел весь мир.
Фото: Х/HabisNontonFilm
"Готовим напитки", – с энтузиазмом отреагировали на новость киноманы.
