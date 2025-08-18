Выходит фильм про основателя известной пивоварни

25 сентября Netflix выпускает сериал про легендарного основателя пивоварни Бенджамина Гиннесса, сообщает Zakon.kz.

Так режиссер "Острых козырьков" снял сериал про пиво. Премьера шоу "Дом Гиннесса". Новость об этом Netflix разместила 18 августа на своей странице в Х.

From the creator of Peaky Blinders, HOUSE OF GUINNESS premieres September 25. Starring Anthony Boyle, Louis Partridge, Emily Fairn, Fionn O’Shea, and James Norton.



The head of the Guinness brewery is dead. Now his children must navigate power, rebellion and scandal…or risk… pic.twitter.com/QzpLNzA842 — Netflix (@netflix) August 18, 2025

Действия сюжета развернутся в Дублине и Нью-Йорке XIX века. House of Guinness от Стивена Найта расскажет о сложном периоде в истории компании, когда легендарный основатель умер, а за наследие и власть в бизнесе тут же разворачивается жесткая борьба между его четырьмя детьми.

Всего будет восемь серий. В шоу "Дом Гиннесса" засветился Джек Глисон. Это Джоффри Баратеон из "Игры престолов", которого ненавидел весь мир.

Фото: Х/HabisNontonFilm

"Готовим напитки", – с энтузиазмом отреагировали на новость киноманы.

