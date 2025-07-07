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Культура и шоу-бизнес

Выходит продолжение фантастического боевика "Алиса в Пограничье"

Вышел официальный трейлер третьего сезона сериала &quot;Алиса в Пограничье&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 03:07 Фото: pixabay
8 июля на Netflix вышел официальный трейлер третьего сезона сериала "Алиса в Пограничье", сообщает Zakon.kz.

Это сериал, рассказывающий о том, как жителям современного Токио приходится выживать в новой реальности. Так, Рёхэй Арису – безработный, мечтающий о лучшей жизни, однажды вместе с друзьями совершенно неожиданно оказывается в альтернативной версии Токио.

Теперь они вместе с другими выжившими должны участвовать в играх. Проигравшего ждет неминуемая и ужасная смерть. Награда для победителя – жизнь.

Последние игры в крокет выбивают Арису из равновесия. Вместе с Усаги они становятся победителями и надеются, что теперь все проблемы остались в прошлом. Однако игры в Пограничье продолжаются. Теперь на арену выходит Джокер со своими загадками. Рёхэй понимает, что новые испытания будут еще сложнее и опаснее.

Арису и Юдзиха встретят новых игроков. Но никто из них даже не представляет себе, что именно ждет их впереди. Премьера состоится 25 сентября.

В китайском Чунцине прошел кинофестиваль стран ШОС-2025.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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