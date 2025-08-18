Кэти Перри ударило током во время выступления в США

Популярную американскую певицу Кэти Перри ударило током прямо во время пятого концертного тура шоу The Lifetimes Tour, сообщает Zakon.kz.

Издание Buzzing Pop опубликовало в социальной сети X (бывшая Twitter) видео, на котором видно, как артистка поднимается на специальном механизме над сценой, после чего дергается от удара током.

Подробности о самочувствии артистки не сообщаются.

Отметим, что в июле Кэти чуть не упала на зрителей на своем концерте в Сан-Франциско. Певица сидела на летающей над залом стрекозе, когда реквизит вдруг резко начал падать вниз. Певица прекратила исполнять композицию Fireworks, но вскоре жестом руки дала понять, что с ней все в порядке. Тогда Перри смогла продолжить концерт.

Katy Perry gets an electric shock during ‘The Lifetimes Tour’ show. pic.twitter.com/hGplecRJLU — Buzzing Pop (@BuzzingPop) August 18, 2025

