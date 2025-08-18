#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Кэти Перри ударило током во время выступления в США

Кэти Перри ударило током во время выступления, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 19:21 Фото: Instagram/katyperry
Популярную американскую певицу Кэти Перри ударило током прямо во время пятого концертного тура шоу The Lifetimes Tour, сообщает Zakon.kz.

Издание Buzzing Pop опубликовало в социальной сети X (бывшая Twitter) видео, на котором видно, как артистка поднимается на специальном механизме над сценой, после чего дергается от удара током.

Подробности о самочувствии артистки не сообщаются.

Отметим, что в июле Кэти чуть не упала на зрителей на своем концерте в Сан-Франциско. Певица сидела на летающей над залом стрекозе, когда реквизит вдруг резко начал падать вниз. Певица прекратила исполнять композицию Fireworks, но вскоре жестом руки дала понять, что с ней все в порядке. Тогда Перри смогла продолжить концерт.

Ранее сообщалось, что в Алматы подростка ударило током на крыше поезда.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
