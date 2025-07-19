В Алматы подростка ударило током на крыше поезда

19 июля на станции Алматы-2 подросток самовольно проник на крышу поезда и получил удар током, сообщает Zakon.kz.

Дежурный по станции зафиксировал происшествие в 18:55, передает пресс-служба "КТЖ" в своем Telegram-канале. В результате поражения электрическим током 15-летний парень получил ожоги.

На место оперативно прибыла бригада скорой медицинской помощи.

"Пострадавший жив, ему оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении.

По факту происшествия проводится служебное расследование.

В этот же день сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям спасли девочку, которую унесло в озеро Балхаш на надувном матрасе.