В Алматы подростка ударило током на крыше поезда
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
19 июля на станции Алматы-2 подросток самовольно проник на крышу поезда и получил удар током, сообщает Zakon.kz.
Дежурный по станции зафиксировал происшествие в 18:55, передает пресс-служба "КТЖ" в своем Telegram-канале. В результате поражения электрическим током 15-летний парень получил ожоги.
На место оперативно прибыла бригада скорой медицинской помощи.
"Пострадавший жив, ему оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении.
По факту происшествия проводится служебное расследование.
В этот же день сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям спасли девочку, которую унесло в озеро Балхаш на надувном матрасе.
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