#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
523.58
605.36
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
523.58
605.36
6.45
Культура и шоу-бизнес

Алла Пугачёва поделилась неожиданным советом для молодежи

Алла Пугачёва с мужем, знаменитости, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 17:38 Фото: Instagram/maxgalkinru
76-летняя российская эстрадная певица Алла Пугачёва во время прогулки по Кипру стала случайным собеседником местного блогера. Исполнительницу хита "Миллион алых роз" попросили дать совет молодому поколению, сообщает Zakon.kz.

Супруга ведущего Максима Галкина не растерялась и не стала отмалчиваться.

Известная артистка считает, что никого не нужно слушать.

"Никогда не слушайте советов, молодежь. Действуйте так, как вы хотите. Идите в то направление, в которое вы хотите. И все. Не слушайте никого, делайте свое дело", – заявила Алла Борисовна в ответ на вопрос блогера.

Комментаторы единогласно согласились с народной артисткой СССР.

Ранее мы рассказывали, как трехмесячный малыш покорил сцену вместе с российской артисткой Дианой Арбениной в Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Анастасия Волочкова обратилась к Алле Пугачёвой
14:46, 07 августа 2024
Анастасия Волочкова обратилась к Алле Пугачёвой
Стало известно, где проводит время Алла Пугачёва, пока Галкин в США
21:43, 18 октября 2024
Стало известно, где проводит время Алла Пугачёва, пока Галкин в США
Алла Пугачёва впервые после резонансного интервью вышла в свет
17:30, 09 октября 2025
Алла Пугачёва впервые после резонансного интервью вышла в свет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: