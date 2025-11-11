Алла Пугачёва поделилась неожиданным советом для молодежи

76-летняя российская эстрадная певица Алла Пугачёва во время прогулки по Кипру стала случайным собеседником местного блогера. Исполнительницу хита "Миллион алых роз" попросили дать совет молодому поколению, сообщает Zakon.kz.

Супруга ведущего Максима Галкина не растерялась и не стала отмалчиваться.

Известная артистка считает, что никого не нужно слушать.

"Никогда не слушайте советов, молодежь. Действуйте так, как вы хотите. Идите в то направление, в которое вы хотите. И все. Не слушайте никого, делайте свое дело", – заявила Алла Борисовна в ответ на вопрос блогера.

Комментаторы единогласно согласились с народной артисткой СССР.

