Видео дочерей Баян Алагузовой вызвало обсуждения в соцсетях
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Дочери казахстанской продюсера Баян Алагузовой разместили в соцсетях видео с отдыха в Астане, сообщает Zakon.kz.
В опубликованном видео Айсауле показала, как ее младшая сестра Айару сидит в клубе с чашкой чая, а она – с бокалом пива.
"Когда вас сделали на одном заводе, но получился разный продукт", – назвала Айсауле видеоролик.
Ее подписчики прокомментировали публикацию:
"Хороший завод производит качественные продукты".
Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген трогательно отреагировал на публикацию сестренки.
