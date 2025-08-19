Видео дочерей Баян Алагузовой вызвало обсуждения в соцсетях

Дочери казахстанской продюсера Баян Алагузовой разместили в соцсетях видео с отдыха в Астане, сообщает Zakon.kz.

В опубликованном видео Айсауле показала, как ее младшая сестра Айару сидит в клубе с чашкой чая, а она – с бокалом пива.

"Когда вас сделали на одном заводе, но получился разный продукт", – назвала Айсауле видеоролик.

Ее подписчики прокомментировали публикацию:

"Хороший завод производит качественные продукты".

