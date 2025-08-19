#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Видео дочерей Баян Алагузовой вызвало обсуждения в соцсетях

Семья Баян Алагузовой, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 03:30 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Дочери казахстанской продюсера Баян Алагузовой разместили в соцсетях видео с отдыха в Астане, сообщает Zakon.kz.

В опубликованном видео Айсауле показала, как ее младшая сестра Айару сидит в клубе с чашкой чая, а она – с бокалом пива.

"Когда вас сделали на одном заводе, но получился разный продукт", – назвала Айсауле видеоролик.

Ее подписчики прокомментировали публикацию:

"Хороший завод производит качественные продукты".

Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген трогательно отреагировал на публикацию сестренки.

Аксинья Титова
