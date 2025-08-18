Димаш Кудайберген трогательно отреагировал на публикацию сестренки

Накануне, 17 августа 2025 года, сестренка всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена порадовала поклонников новой публикацией в Instagram. Раушан, которая совсем недавно вышла замуж, поделилась серией своих снимков в национальном наряде, сообщает Zakon.kz.

Публикацию 23-летняя Кудайберген никак не подписала, но на нее трогательно отреагировал старший брат. Димаш оставил смайлики в виде трех сердечек алого цвета. Раушан ответила брату тем же смайликом.

Более многословным оказался самый младший из семейства Кудайбергенов. По его словам, фотографии сестры были сделаны во время лав-стори.

"Однажды я опубликую бэкстейдж лав-стори, но не обещаю", – написал Мансур.

Фотографии единственной сестренки Димаша не оставили равнодушными ни его фанатов, ни подписчиков самой Раушан:

"Будь счастлива!"

"Прекрасная принцесса".

"Какая красивая девушка".

"Раушан великолепна в любом образе!"

"Ах, как красиво! Чудесная девушка – казашка!"

"Красавица, прекрасный образ. Можно сняться в кино".

Материал по теме Публикация Мансура Кудайбергена вызвала волну любви к Казахстану

Ранее мама Димаша Кудайбергена прокомментировала свадебный наряд дочери.