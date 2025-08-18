#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген трогательно отреагировал на публикацию сестренки

предпринимательница Раушан Кудайберген, всемирно известный исполнитель Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 12:16 Фото: Instagram/raushan_kudaibergen
Накануне, 17 августа 2025 года, сестренка всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена порадовала поклонников новой публикацией в Instagram. Раушан, которая совсем недавно вышла замуж, поделилась серией своих снимков в национальном наряде, сообщает Zakon.kz.

Публикацию 23-летняя Кудайберген никак не подписала, но на нее трогательно отреагировал старший брат. Димаш оставил смайлики в виде трех сердечек алого цвета. Раушан ответила брату тем же смайликом.

Более многословным оказался самый младший из семейства Кудайбергенов. По его словам, фотографии сестры были сделаны во время лав-стори.

"Однажды я опубликую бэкстейдж лав-стори, но не обещаю", – написал Мансур.

Фотографии единственной сестренки Димаша не оставили равнодушными ни его фанатов, ни подписчиков самой Раушан:

  • "Будь счастлива!"
  • "Прекрасная принцесса".
  • "Какая красивая девушка".
  • "Раушан великолепна в любом образе!"
  • "Ах, как красиво! Чудесная девушка – казашка!"
  • "Красавица, прекрасный образ. Можно сняться в кино".

фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 12:16
Публикация Мансура Кудайбергена вызвала волну любви к Казахстану

Ранее мама Димаша Кудайбергена прокомментировала свадебный наряд дочери.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
