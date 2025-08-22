"Папины дочки": семейное фото Баян Алагузовой вызвало обсуждение в соцсетях
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова опубликовала в социальных сетях фото своей семьи, сообщает Zakon.kz.
На представленном публике кадре продюсер запечатлена вместе с семьей: мамой, мужем Турсеном Алагузовым и младшими дочерями Алисой и Алмой.
Это фото умилило пользователей Казнета. За короткий промежуток времени пост набрал десятки тысяч лайков и восторженных комментариев:
- Какая прекрасная семья!
- Какие все красивые!
- Просто загляденье!
- Обе дочки – папины копии.
Ранее видео дочерей Баян Алагузовой также вызвало бурные обсуждения в соцсетях.
