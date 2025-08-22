#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

"Папины дочки": семейное фото Баян Алагузовой вызвало обсуждение в соцсетях

Казахстанская продюмер, актриса, артистка, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 07:57 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова опубликовала в социальных сетях фото своей семьи, сообщает Zakon.kz.

На представленном публике кадре продюсер запечатлена вместе с семьей: мамой, мужем Турсеном Алагузовым и младшими дочерями Алисой и Алмой.

Это фото умилило пользователей Казнета. За короткий промежуток времени пост набрал десятки тысяч лайков и восторженных комментариев:

  • Какая прекрасная семья!
  • Какие все красивые!
  • Просто загляденье!
  • Обе дочки – папины копии.

Ранее видео дочерей Баян Алагузовой также вызвало бурные обсуждения в соцсетях.

Аксинья Титова
