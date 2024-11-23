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Баян Алагузова опубликовала нежное видео с дочерью

Баян Алагузова опубликовала нежное видео с дочерью , фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 23:38 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова продолжает радовать солнечными кадрами с отдыха в Дубае, сообщает Zakon.kz.

23 ноября она в Stories-Instagram опубликовала милое видео с дочерью Алисой. На кадрах Баян Алагузова плавает с ребенком в бассейне. 

5 августа 2024 года неожиданно для всех Баян Алагузова заявила, что стала мамой в третий раз. А уже 19 августа продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.

Айсулу Омарова
Интересное Алагузова Баян 2024 год Социальные сети Видео Семья Знаменитости Казахстанский шоу-бизнес Отдых Отдых с детьми
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