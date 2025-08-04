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Культура и шоу-бизнес

"Надел камзол на Джей Ло": казахстанец исполнил мечту на концерте в Астане

Дженнифер Лопес, камзол, подарок, казахстанец, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 17:27 Фото: Instagram/jlo
Предпринимателю из Казахстана Динмухаммеду Сыздыкову удалось осуществить свою мечту и вручить камзол американской исполнительнице Дженнифер Лопес. Это произошло во время ее визита в Астану 1 августа 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом казахстанец рассказал сегодня, 4 августа 2025 года. Сыздыков опубликовал совместную фотографию с поп-дивой.

"Надел казахский камзол на Джей Ло. Благодарю дизайнера Эльмиру Ибрагимову за такой подарок! Спасибо за доверие, прекрасная ручная работа, Дженнифер очень понравилось", – отметил он в описании к публикации.

Примечательно, что в профиле на своей странице в Instagram особенно подчеркивает, чем занимается: "Дарю знаменитостям шапаны".

  • Классно.
  • Какая чудесная работа.
  • Пора заняться производством.
  • Я и не сомневалась.
  • Кто бы мог подумать, что Лопес в 2025 году будет в казахском камзоле.
  • Красивый, – пишут пользователи.

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Уже 10 августа 56-летняя актриса взорвет Алматы. Ее команда уточнила, что билеты все раскуплены.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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