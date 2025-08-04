"Надел камзол на Джей Ло": казахстанец исполнил мечту на концерте в Астане
Фото: Instagram/jlo
Предпринимателю из Казахстана Динмухаммеду Сыздыкову удалось осуществить свою мечту и вручить камзол американской исполнительнице Дженнифер Лопес. Это произошло во время ее визита в Астану 1 августа 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Об этом казахстанец рассказал сегодня, 4 августа 2025 года. Сыздыков опубликовал совместную фотографию с поп-дивой.
"Надел казахский камзол на Джей Ло. Благодарю дизайнера Эльмиру Ибрагимову за такой подарок! Спасибо за доверие, прекрасная ручная работа, Дженнифер очень понравилось", – отметил он в описании к публикации.
Примечательно, что в профиле на своей странице в Instagram особенно подчеркивает, чем занимается: "Дарю знаменитостям шапаны".
- Классно.
- Какая чудесная работа.
- Пора заняться производством.
- Я и не сомневалась.
- Кто бы мог подумать, что Лопес в 2025 году будет в казахском камзоле.
- Красивый, – пишут пользователи.
Материал по теме
"Ни одной улыбки": соцсети обсуждают реакцию зрителей на концерт Дженнифер Лопес в Астане
Уже 10 августа 56-летняя актриса взорвет Алматы. Ее команда уточнила, что билеты все раскуплены.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript