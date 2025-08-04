"Надел камзол на Джей Ло": казахстанец исполнил мечту на концерте в Астане

Предпринимателю из Казахстана Динмухаммеду Сыздыкову удалось осуществить свою мечту и вручить камзол американской исполнительнице Дженнифер Лопес. Это произошло во время ее визита в Астану 1 августа 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом казахстанец рассказал сегодня, 4 августа 2025 года. Сыздыков опубликовал совместную фотографию с поп-дивой.

"Надел казахский камзол на Джей Ло. Благодарю дизайнера Эльмиру Ибрагимову за такой подарок! Спасибо за доверие, прекрасная ручная работа, Дженнифер очень понравилось", – отметил он в описании к публикации.

Примечательно, что в профиле на своей странице в Instagram особенно подчеркивает, чем занимается: "Дарю знаменитостям шапаны".

Классно.

Какая чудесная работа.

Пора заняться производством.

Я и не сомневалась.

Кто бы мог подумать, что Лопес в 2025 году будет в казахском камзоле .

. Красивый, – пишут пользователи.

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