Игорь Николаев против шоколадки: суд вынес решение
Фото: instagram/igor_nikolaev_music
Известный певец Игорь Николаев добился компенсации от уфимской бизнесвумен Алии Нуриевой за использование названия его песни на упаковке шоколада, сообщает Zakon.kz.
Как пишет телеграм-канал SHOT, на упаковке фигурировал усатый кот с бокалом и надпись "Выпьем за любовь", что не устроило артиста – эта фраза зарегистрирована как товарный знак.
Николаев начал подачу исков к различным продавцам еще зимой, чтобы защитить свои исключительные права. Изначально он требовал с предпринимательницы 250 тыс. рублей (более 1,6 млн тенге), однако Арбитражный суд Республики Башкортостан снизил сумму до 25 тыс. рублей (более 167 тыс. тенге), признав начальные требования завышенными.
Шоколадки с котиками уже убраны с продажи.
