Культура и шоу-бизнес

Игорь Николаев против шоколадки: суд вынес решение

Игорь Николаев, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 18:54 Фото: instagram/igor_nikolaev_music
Известный певец Игорь Николаев добился компенсации от уфимской бизнесвумен Алии Нуриевой за использование названия его песни на упаковке шоколада, сообщает Zakon.kz.

Как пишет телеграм-канал SHOT, на упаковке фигурировал усатый кот с бокалом и надпись "Выпьем за любовь", что не устроило артиста – эта фраза зарегистрирована как товарный знак.

Николаев начал подачу исков к различным продавцам еще зимой, чтобы защитить свои исключительные права. Изначально он требовал с предпринимательницы 250 тыс. рублей (более 1,6 млн тенге), однако Арбитражный суд Республики Башкортостан снизил сумму до 25 тыс. рублей (более 167 тыс. тенге), признав начальные требования завышенными.

Шоколадки с котиками уже убраны с продажи.

Ранее мы сообщали, что мать Тимати отметила рождение новой внучки татуировкой.

Асель Аукешева
