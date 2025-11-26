"Саша, ты сам осознаешь?": новое видео Игоря Крутого с казахстанцем обсуждают в Сети

В октябре 2025 года российский пианист Игорь Крутой написал песню для казахстанца Александра Лима, более известного как Alex Lim под названием "Вокзал". Уже в ноябре стало известно, что совсем скоро выйдет вторая песня, сообщает Zakon.kz.

Совместное творчество казахстанца и маэстро пришлось по душе многочисленной аудитории. Поэтому Крутой довольно часто делится фрагментами их работ.

Так, народный артист России уточнил, что 28 ноября выйдет песня под названием "Отпусти меня", а также опубликовал видеокадры с музыкальной студии.

"Вот такой творческий процесс у нас происходил с Алексом на студии!" – говорится в описании к посту.

Саша, ты сам осознаешь свое счастье? Работать с Крутым И.Я. и он пишет тебе песни? Вот такой крутой поворот в твоей жизни.

Низкий поклон, Игорь Яковлевич, за вашу неоценимую поддержку талантливой молодежи!

Крутая песня от Крутого и Лима.

Какое наслаждение слушать ваши песни! Александр – потрясающий!

Спасибо за щедрость! За красивую осень с вашими шедеврами! Что ни песня – то хит! И за Алекса спасибо, что заметили и не отпустили!

Игорь Яковлевич сразу замечает талантливых. В музыке нет нации.

Невероятный тандем. Творите, пожалуйста. Это так круто, – пишут поклонники музыкантов.

