Игорь Николаев уехал из России за молодой женой

Российский певец Игорь Николаев улетел из России, чтобы составить компанию своей жене в Дубае, сообщает Zakon.kz.

Несколько дней назад супруга знаменитости спровоцировала слухи и неудобные вопросы, выложив в Instagtam кадры отдыха с друзьями за границей. Подписчики задались вопросом, почему Юлия Проскурякова отдыхает без 64-летнего мужа.

И вот Игорь Николаев порадовал поклонников совместным с 42-летней женой фото, сделанным в Дубае.

"С первого по тринадцатое…"12 дней", – подписал он фото.

И почти параллельно Юлия Проскурякова тоже поделилась кадрами с отдыха, поблагодарив за него своего мужа.

"Очень красивое 7 января 2025 года. Обожаю море и солнце, когда не жарко, не душно и можно гулять вдоль берега по песку. Спасибо за хороший отдых! @igor_nikolaev_music. Скоро домой!" – написала она.

Между тем другая звезда российского шоубиза Анастасия Волочкова отдыхает на Мальдивах и делится загадочными фото с неизвестным мужчиной.