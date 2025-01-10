Игорь Николаев уехал из России за молодой женой
Фото: Instagram/igor_nikolaev_music
Российский певец Игорь Николаев улетел из России, чтобы составить компанию своей жене в Дубае, сообщает Zakon.kz.
Несколько дней назад супруга знаменитости спровоцировала слухи и неудобные вопросы, выложив в Instagtam кадры отдыха с друзьями за границей. Подписчики задались вопросом, почему Юлия Проскурякова отдыхает без 64-летнего мужа.
И вот Игорь Николаев порадовал поклонников совместным с 42-летней женой фото, сделанным в Дубае.
"С первого по тринадцатое…"12 дней", – подписал он фото.
И почти параллельно Юлия Проскурякова тоже поделилась кадрами с отдыха, поблагодарив за него своего мужа.
"Очень красивое 7 января 2025 года. Обожаю море и солнце, когда не жарко, не душно и можно гулять вдоль берега по песку. Спасибо за хороший отдых! @igor_nikolaev_music. Скоро домой!" – написала она.
Между тем другая звезда российского шоубиза Анастасия Волочкова отдыхает на Мальдивах и делится загадочными фото с неизвестным мужчиной.
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