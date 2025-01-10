#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
524.75
540.6
5.12
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
524.75
540.6
5.12
Культура и шоу-бизнес

Игорь Николаев уехал из России за молодой женой

Николаев уехал из России за молодой женой, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 15:40 Фото: Instagram/igor_nikolaev_music
Российский певец Игорь Николаев улетел из России, чтобы составить компанию своей жене в Дубае, сообщает Zakon.kz.

Несколько дней назад супруга знаменитости спровоцировала слухи и неудобные вопросы, выложив в Instagtam кадры отдыха с друзьями за границей. Подписчики задались вопросом, почему Юлия Проскурякова отдыхает без 64-летнего мужа.

И вот Игорь Николаев порадовал поклонников совместным с 42-летней женой фото, сделанным в Дубае.

"С первого по тринадцатое…"12 дней", – подписал он фото.

И почти параллельно Юлия Проскурякова тоже поделилась кадрами с отдыха, поблагодарив за него своего мужа.

"Очень красивое 7 января 2025 года. Обожаю море и солнце, когда не жарко, не душно и можно гулять вдоль берега по песку. Спасибо за хороший отдых! @igor_nikolaev_music. Скоро домой!" – написала она.

Между тем другая звезда российского шоубиза Анастасия Волочкова отдыхает на Мальдивах и делится загадочными фото с неизвестным мужчиной.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
Андрей Губин снова пропал: психиатр озвучил страшное предположение о его болезни
Культура и шоу-бизнес
14:36, Сегодня
Андрей Губин снова пропал: психиатр озвучил страшное предположение о его болезни
48-летняя Волочкова опубликовала фото с загадочным мужчиной на Мальдивах
Культура и шоу-бизнес
12:16, Сегодня
48-летняя Волочкова опубликовала фото с загадочным мужчиной на Мальдивах
Известный казахстанский писатель Мухтар Магауин скончался в США
Культура и шоу-бизнес
11:03, Сегодня
Известный казахстанский писатель Мухтар Магауин скончался в США
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: