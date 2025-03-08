Пэрис Хилтон обвинили в поверхностном материнстве

Наследницу знаменитой фамилии 43-летнюю Пэрис Хилтон раскритиковали за недостаточное внимание к своим детям, сообщает Zakon.kz.

Обвинения пользователей Facebook посыпались в адрес матери двоих детей после того, как она опубликовала видео с дочерью. В ролике Хилтон показывает дочке Лондон свои сумки, но в сети решили, что малышка ведет себя так, словно видит мать впервые. Некоторым даже показалось, что Лондон ее боится.

"Здравствуй, принцесса! Ты уже опустошаешь мои сумочки?" – начала обращение к дочери Хилтон.

Однако подписчики Хилтон обратили внимание на то, что девочка не обращает никакого внимания на мать и ведет себя с ней, как с посторонним человеком. Свои эмоции они выразили в многочисленных комментариях.

"Она смотрит на нее так, как будто даже не знает ее";

"Я не вижу никакой связи между ними".

"Все в порядке, просто дочка еще маленькая, а люди – отвратительные", – ответила хейтерам Хилтон.

Пэрис Хилтон вышла замуж за бизнесмена Картера Реума в ноябре 2021 года. Влюбленные сыграли свадьбу, куда пригласили множество знаменитостей. Сейчас у пары двое детей, которые появились на свет благодаря суррогатным матерям: Феникс – в январе 2023 года, а его сестра – в ноябре того же года.

А герцогиня Сассекская, она же актриса Меган Маркл показала подросших детей.