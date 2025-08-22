#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Звезда "Очень странных дел" и сын Джона Бон Джови стали родителями

Артисты, актеры, отношения, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 06:30 Фото: Instagram/milliebobbybrown
21-летняя британская актриса Милли Бобби Брану, актриса сериала "Очень странные дела", и ее муж, 23-летний Джейк Бон Джови, сын легендарного рокера Джона Бон Джови, усыновили девочку, сообщает Zakon.kz.

Об этом артистка написала в Instagram.

"Этим летом мы усыновили нашу очаровательную малышку. Мы невероятно рады начать эту прекрасную новую главу родительства в мире и уединении. А потом их стало трое", – говорится в сообщении.

Ее супруг разместил у себя аналогичный пост.

Пара, которая спровоцировала слухи о романе в июне 2021 года, когда Бонджови опубликовал селфи с актрисой, впервые познакомилась через Instagram. Они "некоторое время дружили", прежде чем начали встречаться.

В мае 2024 года влюбленные тайно поженились. В октябре пара опубликовала в Instagram фотографии с праздника на вилле Цетинале в Италии в компании семьи и друзей. На церемонии присутствовал и отец жениха.

В марте этого года Милли рассказала о том, как они с Бонджови растут вместе, в одном из выпусков подкаста Smartless. Тогда актриса сказала, что очень хочет стать мамой.

Ранее мы писали о том, что Наташа Королёва и Тарзан отмечают годовщину свадьбы.

Аксинья Титова
